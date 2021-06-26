الخارجية الأميركية تجدد تأكيدها على شرعية الحكومة اليمنية

المصدر: صنعاء ■ د.ب.أ

جددت الولايات المتحدة التأكيد على اعترافها بأن الحكومة اليمنية هي الحكومة الشرعية الوحيدة المعترف بها دولياً.

وقالت الخارجية الأميركية في تغريدات نشرتها أمس، على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «لقد رأينا بعض التقارير الإعلامية الخاطئة حول التصريحات الأخيرة للمبعوث الأميركي الخاص لليمن تيم ليندركينغ بشأن الحوثيين والصراع في اليمن».

وأضافت «تعترف الولايات المتحدة، مثل بقية المجتمع الدولي، بحكومة اليمن، وهي الحكومة الشرعية الوحيدة المعترف بها دولياً في اليمن».

وأشارت الخارجية الأميركية إلى أن الحوثيين يسيطرون على الأشخاص والأراضي في اليمن.

وقالت، كما أوضح المبعوث الأميركي الخاص لليمن، ليندركينغ، «لا يمكن لأحد إبعادهم أو إخراجهم من الصراع عبر التمنّي فقط، لذلك دعونا نتعامل مع الحقائق الموجودة على الأرض».

وأوضحت أن الحوثيين سيحتاجون إلى أن يكونوا جزءاً لا يتجزأ من أي عملية سلام في اليمن.

وعبرت الخارجية الأميركية عن قلقها إزاء تركيز الحوثيين على شن الحرب وتفاقم معاناة المواطنين اليمنيين «أكثر من كونهم جزءاً من حل الصراع».

وحث ليندركينغ، في ندوة للمجلس الوطني العلاقات العربية الأميركية، أول من أمس، الحوثيين على دعم العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة للتوصل إلى تحقيق السلام.

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