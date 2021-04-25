مصرع وإصابة عناصر حوثية في صنعاء

المصدر: صنعاء ■ الإمارات اليوم

لقي اثنان من عناصر ميليشيات الحوثي مصرعهما وأصيب آخرون، مساء أول من أمس، في العاصمة اليمنية صنعاء، جراء اشتباكات بينهم على خلفية أزمة الغاز المنزلي التي تشهدها مناطقهم، وذكرت مصادر محلية أن اشتباكات حوثية - حوثية وقعت في حي الروضة شمال العاصمة، أسفرت عن مصرع اثنين وإصابة ثلاثة آخرين، بعد اختلافهم على التحكم بعملية تعبئة أسطوانات الغاز المنزلي.

من جهة أخرى، توقعت مصادر مطلعة في صنعاء، مصرع القيادي الحوثي والحاكم الفعلي للعاصمة صنعاء، المدعو عبدالكريم الحوثي، المعين وزيراً لداخلية حكومة الحوثي، وشقيق زعيم الميليشيات عبدالملك الحوثي. ورجحت المصادر أن يكون الحوثي من بين قتلى الغارة التي استهدفت قيادات حوثية في منزل القيادي الحوثي زكريا الشامي، السابع من مارس الماضي، والتي أدت إلى مصرع عدد من القيادات، وإصابة رئيس الحكومة الحوثية عبدالعزيز بن حبتور.

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