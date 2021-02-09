أميركا تدعو الحوثيين إلى الوقف الفوري للهجمات على السعودية

المصدر: واشنطن - وكالات

عقّبت وزارة الخارجية الأميركية، أمس، على استمرار ميليشيات الحوثي في اليمن باستهداف مناطق مدنية في المملكة العربية السعودية، حيث دعت الحوثيين إلى الوقف الفوري للهجمات على السعودية، لافتة إلى الخطوات التي يقوم بها الرئيس، جو بايدن، لإنهاء هذه الحرب.

جاء ذلك في بيان للخارجية الأميركية، قالت فيه: «بينما يتخذ الرئيس خطوات لإنهاء الحرب في اليمن، وأيدت المملكة العربية السعودية تسوية تفاوضية، تشعر الولايات المتحدة بقلق بالغ إزاء استمرار هجمات الحوثيين».

وتابعت: «ندعو الحوثيين إلى الوقف الفوري للهجمات التي تطال المناطق المدنية داخل السعودية، ووضع حد لأي هجمات عسكرية جديدة داخل اليمن، إذ إنها لا تجلب إلا المزيد من المعاناة للشعب اليمني».

وأضافت: «نحث الحوثيين على الامتناع عن الأعمال المزعزعة للاستقرار، وإظهار التزامهم بالمشاركة البناءة في جهود مبعوث الأمم المتحدة الخاص مارتن غريفيث، لتحقيق السلام. لقد حان الوقت للتوصل إلى نهاية لهذا الصراع».

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