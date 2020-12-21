مقاتلات التحالف تدمر تحصينات عسكرية ومنصة صواريخ حوثية في حجة

المصدر: صنعاء - الإمارات اليوم

حرّرت قوات الجيش اليمني والقبائل مسنودة بالتحالف العربي لدعم الشرعية سلسلة جبال «مشارح» شمال غرب محافظة مأرب، وواصلت القوات تقدمها في جبهات الجدعان بين صنعاء ومأرب، مع استمرار المعارك في جبهات شرق حزم الجوف، وغرب تعز، وقصفت مقاتلات التحالف تعزيزات حوثية في جبهات عدة، ودمرت تحصينات ومنصة إطلاق صواريخ تابعة للميليشيات في حجة، فيما تواصلت خروقات ميليشيات الحوثي في جبهات الساحل الغربي، مع رصد القوات المشتركة 11 طائرة استطلاع حوثية في مناطق متفرقة من الساحل الغربي لليمن.

وتفصيلاً، اشتدت المعارك والمواجهات، أمس، بين الجيش اليمني والقبائل من جهة، وميليشيات الحوثي من جهة أخرى، في جبهات مأرب ومحيط العاصمة اليمنية صنعاء، وتمكنت قوات الجيش اليمني والقبائل من تحرير مواقع جديدة في شمال غرب مأرب بينها سلسلة جبال «مشارح».

وفي جنوب مأرب، أكدت مصادر ميدانية تمكن الجيش والقبائل بمساندة كبيرة من مقاتلات التحالف من التقدم في قطاع «الأوشال» بين مديريتي «جبل مراد ورحبة»، لافتة إلى مصرع العديد من عناصر الميليشيات الحوثية وإصابة آخرين، كما تم تدمير آليات قتالية تابعة للميليشيات.

وفي جبهة الجدعان بين صنعاء ومأرب، واصلت قوات الجيش والقبائل تقدمها في المنطقة، على حساب ميليشيات الحوثي في إطار المعارك التي تدور في تلك الجبهة منذ أيام، فيما تمكنت مقاتلات التحالف من تدمير آليات قتالية حوثية في المنطقة، ما أدى إلى مصرع عدد من عناصر الميليشيات وإصابة آخرين.

وفي الجوف شهدت جبهات شرق الحزم عاصمة المحافظة معارك عنيفة، أمس، وتمكنت قوات الجيش والقبائل من تأمين مناطق وقرى على طريق «العلم – الحزم»، فيما شوهدت عناصر حوثية تفر من أرض المعركة.

وكانت قوات الجيش والقبائل بدأت قبل يومين عمليات عسكرية في محيط العاصمة صنعاء متخذة استراتيجية عسكرية وفقاً لخطط مدروسة ومرسومة، وأكدت مصادر ميدانية وعسكرية أن الاستراتيجية بدأت تحقق أهدافها، مشيرة إلى أن الأيام القليلة المقبلة ستكون حاسمة بالنسبة لعدد من الجبهات في الجوف، وسوف تنطلق القوات بعدها باتجاه جبهات أخرى في محيط صنعاء.

وشنت مقاتلات التحالف سلسلة من الغارات على تعزيزات حوثية تحركت من مدينة الحزم بالجوف باتجاه جبهات مأرب والجدعان في محيط صنعاء، ودمرت آليات عسكرية تابعة للميليشيات كان على متنها عناصر مسلحة متنوعة. كما قصفت المقاتلات مواقع وتعزيزات حوثية في مديريات ماهلية ومدغل ومجزر ورحبة وجبل مراد، وفي مديرية قطابر الحدودية في صعدة، كما قصفت موقعاً سرياً للحوثيين في مديرية حرض بمحافظة حجة، ما أدى إلى تدمير تحصينات ومنصة إطلاق صواريخ ومخزن أسلحة يضم صواريخ نوعية.

وفي الحديدة على الساحل الغربي لليمن، واصلت الميليشيات الحوثية خروقاتها للهدنة الأممية، واستهدفت أمس، الأحياء السكنية في شارع الخمسين داخل مدينة الحديدة بأربع قذائف مدفعية متتالية، كما قصفت قرى ومزارع جنوب غرب مركز مديرية الدريهمي، وشرق منطقتي الجبلية والفازة التابعتين لمديرية التحيتا بعدد من قذائف الهاون.

ورصدت القوات المشتركة 11 طائرة استطلاع تابعة لميليشيات الحوثي في سماء مناطق عدة في الساحل الغربي، كما تمكنت من تفكيك صاروخ من مخلفات ميليشيات الحوثي في منطقة موشج بمديرية الخوخة جنوب الحديدة.

وأفشلت القوات المشتركة بالساحل الغربي لليمن هجوماً واسعاً لميليشيات الحوثي، أمس، باتجاه شمال غرب مديرية حيس وكبدت عناصر الميليشيات خسائر كبيرة وأجبرت بقية المهاجمين على الفرار.

وأشارت مصادر ميدانية إلى أن هجوم الميليشيات جاء بعد وصول تعزيزات تابعة لها من مفرق سقم بين تعز والحديدة، وتم رصد التعزيزات ومواقع تمركزها من قبل قوات اللواء 11 عمالقة، ما سهل على القوات المشتركة التعامل معها وإفشال الهجوم وتكبيد الحوثيين خسائر كبيرة.

وفي تعز، تواصلت المواجهات بين الجيش اليمني والميليشيات في جبهات محيط جبل هان ومنطقة مدرات غرب المدينة لليوم الثاني على التوالي، وأكدت مصادر ميدانية أن استمرار المعارك قرب جبل هان ونقطة الهنجر أدى إلى قطع الطريق الرابط بين مديريات قضاء الحجرية ومدينة تعز.

وفي الضالع، أصيب طفل وامرأة في قصف مدفعي مكثف للميليشيات على قرى «بلاد اليوبي»، شرق مدينة الفاخر شمال غرب المحافظة، وذلك رداً على تمكن القوات المشتركة والجنوبية من إفشال جميع خطط الميليشيات في اقتحام المناطق الواقعة في جبهة الجب والفاخر وبتار.

الميليشيات الحوثية تستهدف الأحياء السكنية في الحديدة والضالع بقصف مدفعي.

11 طائرة استطلاع حوثية رصدتها القوات المشتركة في الساحل الغربي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news