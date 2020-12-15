استراتيجية عسكرية جديدة تمكّن الجيش اليمني من التقدم

المصدر: صنعاء - الإمارات اليوم

تمكنت قوات الجيش اليمني والقبائل، مسنودين بالتحالف العربي، من تحقيق تقدمات وصفت بالاستراتيجية في جبهة «الجدعان» بين محافظتي مأرب وصنعاء، على حساب ميليشيات الحوثي، في إطار استراتيجية عسكرية تم اعتمادها أخيراً في جبهات محيط العاصمة صنعاء، فيما تواصلت المعارك في جبهات شمال غرب محافظة الضالع، مع استمرار الخروقات والتصعيد من قبل ميليشيات الحوثي في جبهات الساحل الغربي لليمن.

وفي التفاصيل، أكدت مصادر ميدانية في جبهة نهم شمال شرق العاصمة اليمنية صنعاء تمكن الجيش اليمني والقبائل من تحرير عدد من المواقع الاستراتيجية والحاكمة في جبهة «الجدعان» الواقعة بين صنعاء مأرب، بعد معارك عنيفة خاضتها خلال اليومين الماضيين مع ميليشيات الحوثي، أدت إلى مصرع وإصابة العديد من العناصر الحوثية، وغنيمة كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر.

وذكرت المصادر أن الجيش والقبائل واصلت تقدمها في جبهة الجدعان من محاور السحيل، والفرع، والعرقوب، والمشجح، في إطار الاستراتيجية العسكرية الجديدة التي اعتمدتها قوات الجيش والقبائل بمشاركة التحالف العربي لدعم الشرعية في جبهات محيط العاصمة صنعاء، مشيرة إلى أنه تم تدمير تعزيزات حوثية كانت قادمة من بني حشيش إلى المنطقة من قبل مقاتلات التحالف، التي شنت غارات مركزة عليها. في الأثناء، أكدت مصادر محلية وأخرى ميدانية في مأرب أن الميليشيات سحبت عدداً كبيراً من عناصرها وأسلحتها من محيط مأرب باتجاه مديرية بني ضبيان في خولان جنوب العاصمة صنعاء، في عملية لا تُعرف أسبابها وأهدافها، وذلك بالتزامن مع أنباء عن فتح جبهات جديدة للجيش والقبائل في محيط صنعاء، بعد اعتماد الاستراتيجية العسكرية الجديدة، والهادفة إلى استعادة جميع الجبهات.

وفي الضالع، تواصلت المواجهات بين القوات المشتركة والجنوبية من جهة، وميليشيات الحوثي من جهة أخرى في جبهات بتار شمال غرب المحافظة، وفقاً لمصادر ميدانية، مؤكدة تدمير آليات قتالية حوثية كانت تحاول التقدم من جهة الحشاء بعد وصولها من ذمار واب إلى المنطقة. وأشارت المصادر إلى أن العمليات بين الجانبين توسعت لتصل إلى مواقع الجفينة وحبيل غول وعباد شمال منطقة «بتار»، وأنه استخدم فيها مختلف أنواع الأسلحة، وأدت إلى مصرع وإصابة عناصر حوثية، وتم تدمير آلية وإعطاب أخرى تابعة لهم. وفي الحديدة، رفعت الميليشيات من وتيرة تصعيدها العسكري وخروقاتها اليومية للهدنة الأممية بالحديدة، بارتكاب أعمال عدائية ضد المدنيين والقوات المشتركة، وفقاً لمصادر في القوات المشتركة، مشيرة إلى أنه تم رصدت تحليق ثماني طائرات مسيرة حوثية في سماء الساحل، ست طائرات منها في سماء مركز مدينة التحيتا والجبلية، وطائرتان في حيس.

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