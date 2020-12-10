«التحالف» يدمّر طائرة بدون طيار أطلقتها الميليشيات الحوثية باتجاه السعودية

المصدر: صنعاء - الإمارات اليوم

أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار «مفخخة» أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية باتجاه المنطقة الجنوبية في المملكة العربية السعودية. فيما بدأت قوات الجيش اليمني والقبائل عملية عسكرية باتجاه منطقتي «العجوز والفتيحة» بمديرية مدغل التابعة لمحافظة مأرب، وامتدت المعارك على طول جبهات مأرب وريف العاصمة صنعاء، وشنت مقاتلات التحالف سلسلة من الغارات على مواقع الميليشيات الحوثية في جبهات عدة.

وتفصيلاً، قال المُتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العميد الركن تركي المالكي، في بيان بثته وكالة الأنباء السعودية (واس)، إن قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح أمس من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار «مفخخة» أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية في المملكة العربية السعودية.

إلى ذلك، أكدت مصادر ميدانية في مأرب، شمال شرق صنعاء، بدء قوات الجيش والقبائل عملية عسكرية باتجاه منطقتي «العجوز والفتيحة» بمديرية مدغل، بعد تمكنها من السيطرة الكاملة على منطقة «الخريبة».

وأوضحت المصادر أن المعارك في جبهة مدغل خلفت قتلى في صفوف الميليشيات الحوثية، بينهم القيادي الميداني المدعو يحيى علي الضحياني، المقرب من زعيم الميليشيات عبدالملك الحوثي. وأشارت المصادر إلى أن المعارك امتدت على طول المواقع المحاذية لريف صنعاء من جهة مأرب، ومنها «المشجح والمخدرة والجدعان والجفرة وجبال صلب ومفرق الجوف»، وتكبدت الميليشيات خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

وفي جبهات جنوب مأرب، أكدت مصادر ميدانية أن قوات الجيش اليمني والقبائل تمكنت من إفشال محاولة تقدم للحوثيين في جبهة جبل مراد، ونصبت كميناً محكماً لهم في «حيد آل أحمد»، ما أدى إلى تدمير ثلاث آليات حوثية، ومصرع من كانوا على متنها من عناصر الميليشيات، بينهم المشرف الحوثي على مديرية ردمان بالبيضاء المدعو حسين الحوسجي.

وشنت مقاتلات التحالف سلسلة من الغارات استهدفت مواقع حوثية في مدغل ومجرر وصرواح مأرب، وأخرى في محيط صنعاء، وفي مديرية خب والشعف ومحيط مدينة الحزم بالجوف، كما استهدفت آليات قتالية حوثية بمنطقة بني حجاج في مديرية السودة بمحافظة عمران شمال صنعاء.

وفي محيط صنعاء، لقي 16 من مسلحي الحوثي مصرعهم على يد قوات الجيش اليمني والقبائل، بعد محاولة تقدم الميليشيات في أطراف «وادي حلحلان» باتجاه مديرية نهم شمال شرق صنعاء، وذكرت مصادر ميدانية في المنطقة أن من بين القتلى القيادي الحوثي المدعو محمد محسن الكبير.

وفي الحديدة على الساحل الغربي لليمن، استهدفت القوات المشتركة تحركات مسلحة جديدة للميليشيات الحوثية في أهم القطاعات داخل مدينة الحديدة، تزامناً مع استمرار الخروقات الحوثية للهدنة الأممية.

وذكر الإعلام العسكري للقوات المشتركة أن وحدات من اللواء الثالث حراس الجمهورية، التابع للقوات المشتركة، صدت محاولة الميليشيات التقدم واستحداث مواقع وحفر أنفاق بالقرب من خطوط التماس في شارع صنعاء بمدينة الحديدة، وتمكنت من إخماد نيران حوثية في منطقة الكيلو 16 وشارع الخمسين، كانت الميليشيات تطلقها بشكل هستيري.

ورصدت القوات المشتركة 85 خرقاً للهدنة الأممية ارتكبتها الميليشيات، خلال 12 ساعة، في قطاعات عدة جنوب الحديدة تركزت في التحيتا والجبلية وفي مناطق شرق مدينة الحديدة وبمديرية حيس. كما رصدت القوات المشتركة تحليق ثلاث طائرات استطلاع مسيرة للميليشيات الحوثية في سماء التحيتا.

ووفقاً لمصدر عملياتي في القوات المشتركة، فإن الخروقات التي ارتكبتها الميليشيات الحوثية تمثّلت في عمليات قصف واستهداف للأحياء السكنية في المدن والقرى ومزارع المواطنين اليمنيين، واستخدم فيها الحوثيون الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والأسلحة القناصة.

وقصفت الميليشيات الحوثية القرى السكنية في بلدة الفازة التابعة لمديرية التحيتا، مستخدمة الأسلحة المختلفة في إطار انتهاكاتها اليومية للهدنة الأممية، كما استهدفت الأحياء السكنية بمدينة حيس، مستخدمة قذائف الهاون عيار 82 والقذائف عيار 60 في المناطق الآهلة بالسكان.

• 16 من مسلحي الحوثي لقوا مصرعهم على يد الجيش اليمني والقبائل بمحيط صنعاء.

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