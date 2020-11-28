التحالف يشل قدرات الميليشيات الحوثية في 5 محافظات

المصدر: صنعاء - الإمارات اليوم

أكدت مصادر ميدانية وأخرى عسكرية في قوات الجيش اليمني تمكن التحالف العربي من شل القدرات الصاروخية، وتدمير مرابض وورش الطائرات المسيرة الحوثية في خمس محافظات، هي صنعاء ومأرب وعمران وصعدة والحديدة، في عملية عسكرية واسعة نفذتها مقاتلات التحالف.

وتفصيلاً، أفادت المصادر الى أن مقاتلات التحالف استهدفت بشكل مباشر معاقل ميليشيات الحوثي الرئيسة، وأن الغارات أدت إلى تدمير قواتهم الجوية من صواريخ وطائرات مسيرة، وأدت الى مصرع وإصابة العديد من الخبراء في تلك المجالات بينهم أجانب.

وأكدت المصادر أن عدداً من خبراء الصواريخ سقطوا في غارات التحالف على الجبل الأسود في مديرية حرف سفيان بعمران أثناء تركيبهم منصات إطلاق صواريخ، وتركيب طائرات مسيرة استعداداً لإطلاقها، كما استهدفت مخزن أسلحة للحوثيين يضم طائرات مسيرة وصواريخ في مبنى الأمن القديم بمدينة عمران.

وأوضحت المصادر أن مقاتلات التحالف استهدفت ورشة تفخيخ زوارق وتركيب ألغام بحرية نوع «صدف» في معسكر الدفاع الساحلي بمنطقة الجبانة شمال مدينة الحديدة.

وكانت مقاتلات التحالف استهدفت مواقع وآليات وورش تصنيع وتركيب صواريخ وطائرات مسيرة في الكلية الحربية، ومعسكر الحفا، ومعسكر ضبوة، ومقر كلية الطيران والدفاع الجوي، وأخرى في ضبوة وريمة حميد ومعسكر الصمع وعطان، والصيانة في العاصمة صنعاء، كما استهدفت مواقع حوثية في مدغل ومجزر وصرواح وحريب نهم في مأرب.

وكانت مصادر ميدانية أكدت استهداف مقاتلات التحالف مساء الثلاثاء الماضي لموكب قيادات حوثية بينهم اللواء محمد العاطفي المعين من قبل الحوثيين وزيراً للدفاع، برفقة القيادي الحوثي البارز أبوعلي الحاكم، وعبدالخالق الحوثي، شقيق زعيم الميليشيات عبدالملك الحوثي، في فرضة نهم، أثناء توجههم الى معسكر ماس في مأرب، حيث لم يعرف مصيرهم.

من جهة أخرى، ناشدت قيادة الجيش اليمني الصليب الأحمر الدولي سرعة رفع جثث قتلى ميليشيات الحوثي المنتشرة في شعاب وجروف المناطق الواقعة بين صنعاء ومأرب، ما دفع الصليب الأحمر إلى انتشال 200 جثة من قتلى الحوثي من تلك المناطق.

وفي غرب مأرب، أكدت مصادر ميدانية تجدد المواجهات بين الجيش اليمني والقبائل من جهة وميليشيات الحوثي من جهة أخرى في جبهات هيلان بمديرية صرواح غرب المحافظة، تم فيها تدمير مخزن أسلحة في المنطقة.

وأكدت مصادر ميدانية مصرع وإصابة 21 حوثياً في المواجهات الأخيرة في المنطقة، واستهدفت تجمعاً حوثيا في منطقة الشبكة بالجبهة ذاتها أدت إلى تدمير آليات قتالية ومصرع وإصابة عدد من الحوثيين.

وتواصلت المواجهات في المناطق الواقعة بين مأرب وصنعاء، منها وادي حلحلان ومفرق ماس ومحيط الجفرة، فيما تقدمت قوات الجيش القبائل إلى سائلة الجفرة ومحيط معسكر ماس الاستراتيجي، حيث أكدت مصادر ميدانية مصرع القيادي الحوثي طارب محمد الأهنومي المكنى «أبوأويس».

وفي الحديدة، أحبطت القوات المشتركة محاولة تسلل نفذها مسلحو ميليشيات الحوثي صوب منطقة الفازة التابعة لمديرية التحيتا، عبر خط زبيد جنوب الحديدة، وتمكنت من إفشال تحركات لمجاميع حوثية شمال شرق مديرية حيس، في حين رصدت تحليق ثلاث طائرات استطلاع للحوثيين في سماء التحيتا.

- الغارات أدت إلى تدمير قوات الحوثي الجوية، ومصرع وإصابة العديد من الخبراء بينهم أجانب.

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