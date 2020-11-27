الجيش اليمني يحرّر منطقة الجفرة في محافظة مأرب

المصدر: صنعاء - الإمارات اليوم

استكملت قوات الجيش اليمني والقبائل، أمس، تحرير وتأمين منطقة الجفرة شرق مديرية مجزر بمحافظة مأرب، مع استمرار المعارك في جبهات الجوف وصنعاء، إلى جانب تواصل إجراءات ترتيب تلك الجبهات، فيما كشفت مصادر ميدانية عن عمليات تفخيخ لزوارق، وإنشاء مواقع تدريب في جزيرة كمران في البحر الأحمر.

وفي التفاصيل، استكملت قوات الجيش اليمني والقبائل، أمس، تحرير وتأمين منطقة الجفرة شرق مديرية مجزر بمحافظة مأرب والمحاذية لريف العاصمة صنعاء، بعد إفشال هجوم حوثي على المنطقة، وتكبيد الميليشيات قتلى وجرحى، وتدمير أكثر من ست آليات قتالية.

وذكرت المصادر أن مواجهات عنيفة تركزت بين الجانبين في منطقة ووادي الجفرة، الواقعة إلى الشرق من مجزر، تمكنت خلالها قوات الجيش والقبائل من افشال الهجوم وتكبيد الميليشيات خسائر كبيرة، فضلاً عن مصرع سبعة من القيادات وأسر خمسة آخرين.

وبينت المصادر أن مقاتلات التحالف استهدفت، بغارات جوية عدة، مواقع وتجمعات وآليات حوثية، في المنطقة ذاتها، وفي سلسلة جبال هيلان الاستراتيجية المجاورة لها، كما استهدفت تجمعات حوثية في أطراف مديرية رغوان. وأوضحت المصادر أن قوات الجيش والقبائل سيطرت بالكامل على مساحة 100 كم، ووصلت الى مفرق الجوف الرابط بين صنعاء ومأرب والجوف، وباتت تشرف على الطرق الرابطة بين المحافظات الثلاث.

وأشارت إلى أن المعارك تدور على امتداد خمسة محاور رئيسة تمتد من الخسف في الجوف الى حلحلان والجفرة بين مأرب وصنعاء.

وفي جبهة جنوب مأرب، تجددت المواجهات في جبهة «حيد آل أحمد» بين مراد ورحبة، ما أدى إلى مصرع وإصابة 50 حوثياً، بينهم القيادي الحوثي «أبوجبريل الماخذي»، الذي لقي مصرعه مع عدد من عناصره.

في صنعاء، لقي القيادي والمشرف الحوثي المدعو «أبومحمد» مصرعه على يد عناصره بعد مشادة كلامية بين الجانبين على خلفية تبادل التهم بالخيانة، بعد فشلهم في اقتحام الدفاعات الأولى في مأرب، فيما شهدت صنعاء حالة من السخط وتبادل الاتهامات في أوساط قيادات الميليشيات من الصفوف الأولى.

وفي الجوف، فرضت قوات الجيش والقبائل سيطرتها على أجزاء من المناطق الواقعة شرق مدينة الحزم، بعد شنها هجوماً واسعاً على المناطق الواقعة بين النضود ودحيضة، وتمكنت من إحراق وتدمير آليات قتالية حوثية، ومصرع واصابة من كانوا على متنها من عناصر الحوثي.

وفي الحديدة، كشفت مصادر ميدانية عن قيام قيادات حوثية برفقة خبراء أجانب بزيارة جزيرة كمران في البحر الأحمر، للاطلاع على تجهيزات قتالية فيها، بينها معسكر تدريبي ومنصات إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة وزوارق بحرية مفخخة، مشيرة إلى أن القيادي الحوثي يحيى بدرالدين الحوثي، الشقيق الأكبر لزعيم الميليشيات عبدالملك الحوثي، زار الجزيرة مع خبراء أجانب للإشراف والاطلاع على عمليات تفخيخ وتدريبات عناصر، الى جانب تركيب منصات صواريخ باليستية، الى جانب تخزين أسلحة قادمة من الخارج الى الجزيرة.

في الأثناء، تمكنت القوات اليمنية المشتركة من تدمير مرابض مدفعية للحوثيين في مدينة الحديدة.

- الجيش سيطر على أجزاء من المناطق الواقعة شرق مدينة الحزم

في الجوف.

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