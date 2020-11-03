الجيش اليمني يسيطر على موقع «القرعان» في محيط صنعاء

المصدر: صنعاء - الإمارات اليوم

شهدت جبهات صنعاء، ومأرب، والجوف وتعز، أمس، معارك عنيفة بين الجيش اليمني والقبائل من جهة، وميليشيات الحوثي من جهة أخرى، أدت الى تحرير منطقة القرعان في نجد العتق بنهم في محيط العاصمة صنعاء، فيما بدأت الاستعدادات لتحريك محور البيضاء من جهة بيحان شبوة، مع استمرار استهداف المناطق السكنية في الضالع التي شهدت مصرع ركن استطلاع جبهة الحوثي فيها المدعو «أبو حسين المتوكل».

وفي التفاصيل، تواصلت، أمس، المعارك في جبهات محيط العاصمة اليمنية صنعاء بين الجيش والقبائل من جهة، مسنودين بمقاتلات التحالف العربي، وميليشيات الحوثي من جهة أخرى، تركزت أعنفها في جبهة نهم شمال شرق صنعاء، التي شهدت معارك وصفت بالأعنف منذ أشهر، تمكنت خلالها قوات الجيش والقبائل من استعادة السيطرة على أجزاء كبيرة من مفرق صلب، كما تمكنت من السيطرة على منطقة القرعان في جبهة نجد العتق.

وأكدت مصادر ميدانية في نهم استمرار المعارك بين الجانبين في ميسرة جبهة نهم وصولاً إلى جبهة المخدرة في مأرب، التي تشهد هي الأخرى معارك بين الجانبين منذ 13 يوماً أفشلت خلالها قوات الجيش والقبائل محاولات عدة للميليشيات التقدم نحو مفرق هيلان في غرب مأرب. وذكرت المصادر أن الميليشيات تكبدت 16 قتيلاً، بينهم قيادي بارز خلال معارك اليومين الماضيين في نهم صنعاء، فيما تم أسر تسعة من عناصر الحوثي، وتمت استعادة قرابة 60 كم من المناطق الواقعة بين مأرب وصنعاء، خلال الأسابيع الماضية.

وكانت ميليشيات الحوثي شيعت خلال الأيام الثلاثة الماضية 168 قتيلاً من عناصرها، بينهم 47 قيادياً، احتلت صنعاء المرتبة الأولى في عدد القتلى بـ88 عنصراً، وذمار ثانية بـ32 قتيلاً، وحجة 19 قتيلاً، بينما بقية القتلى توزعت على المحافظات الخاضعة لسيطرة الميليشيات.

وفي جنوب مأرب، تمكنت الفرق الهندسية التابعة للواء 101 مشاة من نزع عشرات الألغام والعبوات الناسفة بمختلف الأحجام من المواقع المحررة، أخيراً، على أيدي مقاتلي الجيش والقبائل في النضود والشهلا ومحيط بئر المرازيق والعلم.

وفي صعدة، تمكنت مقاتلات التحالف من تدمير مرابض صواريخ وطائرات مسيرة للميليشيات في مديرية كتاف الواقعة على الحدود مع السعودية، كما دمرت منصة إطلاق صواريخ حوثية في جبهة حرض بحجة، ودمرت تعزيزات حوثية في وادي الأشر بمديرية الصفراء بصعدة، ما أدى الى احتراق عربات قتالية ومصرع وإصابة من كانوا على متنها. وقصفت مقاتلات التحالف مواقع وأهدافاً للميليشيات في مديريات مدغل ومجزر وصرواح في مأرب، ودمرت آليات قتالية حوثية في مديرية خب والشعف في الجوف.

وفي البيضاء، أكدت مصادر عسكرية قيام قوات الجيش في محور المحافظة بإعادة ترتيب صفوفها استعداداً لبدء مرحلة جديدة من مرحلة تحرير المحافظة انطلاقاً من محور بيحان شبوة، مشيرة إلى وصول تعزيزات وأسلحة نوعية قادمة من مأرب، بالتزامن مع وصول رئيس هيئة أركان الجيش اليمني، الفريق الركن صغير بن عزيز، الذي التقى قائد محور بيحان اللواء مفرح بحيبح وقيادة المحور، لمناقشة المرحلة المقبلة من التحرير في البيضاء. وفي تعز، تجددت المواجهات بين الجيش والميليشيات في جبهات شمال وشرق المدينة تركزت في جبهة الأربعين، حيث تمكنت قوات الجيش من الدخول إلى ثكنة تابعة للحوثيين في مدرسة النعمان، التي كانت تستخدم في عمليات قنص المدنيين في المنطقة، وتم تطهيرها، فيما ردت الميليشيات بقصف الأحياء السكنية.

في الأثناء، أكدت مصادر محلية قيام عناصر تابعة لـ«ميليشيات الإخوان» بعمليات نهب وسلب في المناطق المحررة بالتزامن مع تجدد المواجهات مع الحوثيين، ما يشير إلى مدى التنسيق المشترك بين ميليشيات الحوثي و«ميليشيات الإخوان»، للتضييق على أبناء محافظة تعز.

وفي الحديدة، واصلت ميليشيات الحوثي خروقها للهدنة وقامت، أمس، باستهداف الأحياء السكنية في مدينة حيس مستخدمة قذائف الهاون الثقيلة، ما أدى إلى تضرر عدد من المنازل. في الأثناء، أكدت إحصائية صادرة عن المركز الإعلامي للقوات المشتركة في الساحل الغربي مقتل وإصابة 22 مدنياً خلال الفترة من 17 الى 31 أكتوبر الماضي، جراء خروقات الحوثي، بينهم أربعة أطفال وست نساء، مشيراً إلى إصابة 19 آخرين من أبناء الحديدة خلال الفترة نفسها، بينهم أربعة أطفال وخمس نساء.

وأشارت الإحصائية الى أن عدد الخروقات للهدنة خلال الفترة نفسها بلغ 5702 خرق، استخدمت فيها الميليشيات 1749 قذيفة متنوعة، 204 هجمات بالقوى والوسائل، 176 قنصاً، 99 استحداث تحصينات، 41 قصفاً بصواريخ الكاتيوشا، 13 هجوماً بالطيران المسيّر، 13 عبوة ناسفة.

وفي الضالع، أكدت مصادر ميدانية مصرع ركن استطلاع جبهات الحوثي في المحافظة المدعو «أبوحسين علي حسين المتوكل» نتيجة استهداف عربته من قبل القوات المشتركة في الجبهة الغربية للمحافظة، مشيرة إلى أن العملية أدت الى احتراق آلية حوثية ومصرع مرافقي المتوكل.

• ميليشيات الحوثي شيّعت خلال الأيام الثلاثة الماضية 168 قتيلاً من عناصرها، بينهم 47 قيادياً.

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