محافظ عدن يجري تغييراً شاملاً لمديري المديريات الثماني

المصدر: عدن - الإمارات اليوم

أقال محافظ عدن، أحمد حامد لملس، مساء السبت، مديري عموم مديريات العاصمة المؤقتة عدن الثماني، وعيّن خلفاً لهم من أبناء المدينة، في خطوة لاقت ارتياحاً كبيراً في أوساط سكان العاصمة.

وأصدر أحمد لملس قراراً قضى بتكليف كتبي عمر كتبي مديراً عاماً لمديرية التواهي، وعبدالرحيم عبدالكريم عمر الجاوي مديراً عاماً لمديرية المعلا، وعواص أحمد محمد قاسم الزهري مديراً عاماً لمديرية خور مكسر، وإبراهيم أحمد عوض سعيد منيعم مديراً عاماً لمديرية صيرة، وأحمد علي الداؤودي مديراً عاماً لمديرية المنصورة، وأحمد عقيل بارأس مديراً عاماً لمديرية دار سعد، ووسام معاوية سعيد سالم مديراً عاماً لمديرية الشيخ عثمان، ويونس محمد سليمان ناصر مديراً عاماً لمديرية البريقة.

كما أصدر المحافظة لملس قراراً بتكليف المهندس محمد محمد عبدالله باخبيرة مديراً عاماً للمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بعدن.

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