القوات اليمنية تحرّر مواقع استراتيجية في الضالع والبيضاء

المصدر: صنعاء - الإمارات اليوم

تمكنت قوات الجيش اليمني والقوات المشتركة من تحرير مواقع استراتيجية جديدة في محافظتي الضالع والبيضاء، وتمكنت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية من تدمير آليات ومواقع عسكرية حوثية في الجوف وصعدة، فيما استهدفت الميليشيات الحوثية مدينة مأرب بصاروخ باليستي سقط وسط الأعيان المدنية والمدنيين، بينما تواصلت الخروقات الحوثية في الساحل الغربي.

وتفصيلاً، تمكنت القوات اليمنية المشتركة في محافظة الضالع، أمس، من تحرير مواقع استراتيجية في شمال المحافظة، بعد معارك عنيفة خاضتها ضد ميليشيات الحوثي خلفت قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات.

وذكرت مصادر عسكرية في محور الضالع أن القوات المشتركة مسنودة بالحزام الأمني سيطرت على بيت الشرجي، ودخلت منطقة حبيل السمائي في قطاعي باب غلق والفاخر شمال غرب مديرية قعطبة، بعد تنفيذها عملية عسكرية واسعة كبدت ميليشيات الحوثي فيها خسائر كبيرة.

وأفادت المصادر بأن المعارك دارت بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، والتي اندلعت بعد منتصف ليلة أول من أمس، وامتدت إلى منطقة «ضوران» في مديرية الحشاء.

وأشارت إلى أن العملية الأخيرة جاءت بعد وصول تعزيزات وآليات حوثية كبيرة إلى شمال الضالع، ما دفع القوات المشتركة إلى توجيه ضربة استباقية لتلك التعزيزات، أدت إلى تقدمها نحو المذكورة وتحريرها.

وفي البيضاء، واصلت قوات الجيش والقبائل تقدمها في جبهة قانية، وتمكنت من تحرير مناطق محيطة بمستشفى المدينة الذي تم تحريره قبل أيام إلى جانب المعسكر 143 التابع للحوثيين.

وكانت المقاومة المحلية في الزاهر آل حميقان قصفت مواقع حوثية في سوداء غراب وجبل الجماجم، ما أدى إلى تدمير تحصينات وآليات عسكرية كانت في تلك المواقع، وأدى القصف إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات.

وفي مأرب، شنت قوات الجيش اليمني والقبائل هجوماً على مواقع الميليشيات في جبهة المخدرة، وتمكنت من تطهير عدد من التباب مع استمرار المعارك بين الجانبين في محيط منطقة «الكسارة»، التي سقط فيها العديد من عناصر الحوثي بين قتيل وجريح.

وكانت ميليشيات الحوثي استهدفت مدينة مأرب المكتظة بالسكان والنازحين، مساء أول من أمس، وأعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أن الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران أطلقت صاروخاً باليستياً من الداخل اليمني وسقط وسط الأعيان المدنية والمدنيين في مدينة مأرب.

وأشار المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، في بيان، إلى استمرار الميليشيات الحوثية بانتهاك القانون الدولي الإنساني بإطلاق الصواريخ الباليستية وسقوطها عشوائياً على المدنيين، وكذلك التجمعات السكانية بما يهدد حياة المئات من المدنيين، وأن عملية الإطلاق هذه تصعيد متعمد ضد المدنيين الأبرياء الذي يأتي في سياق نهج الميليشيات الحوثية الإرهابية باستهداف المدنيين والأعيان المدنية بالداخل اليمني ودول جوار اليمن.

وأكد استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات الباليستية لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمن الإقليمي والدولي.

إلى ذلك، واصلت ميليشيات الحوثي إرسال تعزيزات مسلحة إلى محيط مدينة مأرب تضم آليات عسكرية والمئات من عناصرھا، مع استمرار عمليات التحشيد والدعوات لسكان المناطق الخاضعة إلى سيطرتها لرفد جبهاتها في مأرب.

وفي الجوف، أكدت مصادر ميدانية مصرع القيادي الحوثي الميداني العميد يحيى هند المراني، مع تسعة من عناصره، بغارة جوية لمقاتلات التحالف استهدفته في جبال الأقشع بمحافظة الجوف اليمنية.

ويعد المراني أحد أبرز القيادات الحوثية، وتولى قيادة جبهة الساحل قبل الانتقال إلى قيادة معركة الغيل في الجوف، وتولى قيادة جبهات الحوثي في فترات سابقة في نهم ومحيط مأرب قبل الانتقال إلى محافظة الجوف التي لقي فيها مصرعه.

وقصفت مقاتلات التحالف تعزيزات للحوثيين في مناطق أخرى بالجوف، ودمرت مخزن أسلحة تابعاً للميليشيات في منطقة الجدافر بالمحافظة نفسها، كما استهدفت مواقع أخرى للميليشيات في مديريتي مجزر ومدغل بمحافظة مأرب، وقصفت مواقع حوثية في كتاف البقع بمحافظة صعدة.

وفي الحديدة، واصلت ميليشيات الحوثي تصعيدها في جبهات الساحل الغربي واستهدفت أمس قرية الجروبة شرق التحيتا بالأسلحة الثقيلة، ما أدى إلى وقوع إصابات في أوساط المدنيين، كما طال القصف مدرسة الخنساء للبنات الواقعة شرق مدينة التحيتا.

وقصفت الميليشيات مناطق الجبلية والفازة في المديرية ذاتها بمختلف أنواع الأسلحة، واستهدفت مناطق الجاح في مديرية بيت الفقيه ومناطق عدة في محيط مديرية الدريهمي، وأخرى في شرق مدينة الحديدة.

وكانت القوات المشتركة تصدت لعدد من التسللات الحوثية في مناطق شرق الحديدة وباتجاه شرق حيس خلال اليومين الماضيين، وتمكنت من قتل وإصابة 26 حوثياً، ودمرت آليات تابعة للحوثيين.

• التحالف يؤكد استمرار اتخاذ الإجراءات الرادعة لتحييد وتدمير القدرات الباليستية للحوثيين.

• الميليشيات الحوثية تقصف قرية الجروبة ومدرسة للبنات في الحديدة بالأسلحة الثقيلة.

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