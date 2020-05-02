القوات اليمنية تصد ثاني محاولة تسلل حوثية في الحديدة

تصدت القوات اليمنية المشتركة في الحديدة لثاني محاولة تسلل للميليشيات الحوثية، باتجاه مدينة حيس، في أقل من 24 ساعة، وفقاً لمصادر ميدانية، مشيرة إلى أن الميليشيات أقدمت على محاولة تسلل بائسة من قريتي المقانع والشعينة جنوب المديرية، تصدت لها القوات المشتركة، وأجبرتها على الفرار بعد تكبيدها خسائر فادحة.

وكانت المشتركة صدت هجوماً حوثياً باتجاه مواقعها في مديرية حيس، مساء الخميس، وكبدتها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

صنعاء Àالإمارات اليوم

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