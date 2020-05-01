القوات المشتركة تحقق انتصارات في البيضاء وتحرر 4 مواقع بجبهة قانية

المصدر: صنعاء ■الإمارات اليوم

حققت القوات المشتركة والمقاومة المحلية في محافظة البيضاء انتصارات نوعية في جبهتي مكيراس وقانية على حساب ميليشيات الحوثي، مع استمرار المواجهات في جبهات محيط العاصمة صنعاء، في حين واصلت الميليشيات خروقها للهدنة في جبهات الساحل الغربي.

وفي التفاصيل، حققت قوات الجيش اليمني مسنودة بالمقاومة المحلية، في جبهة قانية بمحافظة البيضاء وسط اليمن، انتصارات كبيرة، أمس، وفرضت سيطرتها على مواقع الحمة الاستراتيجية، ومواقع الشبكة واليسبل ونقطة اليسبل بعد معارك مع ميليشيات الحوثي، استمرت حتى منتصف نهار أمس.

وذكرت المصادر أن المواجهات خلّفت قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات، وأن الجيش والمقاومة غنما عتاداً عسكرياً متنوعاً خلّفته الميليشيات في تلك المواقع، وأسلحة قناصة، فيما تم إحراق عربة عسكرية حوثية، مشيرة إلى أن المعارك مستمرة في جبهة قانية، وأن الجانبين يستخدمان مختلف أنواع الأسلحة.

وفي جبهة مكيراس، أفشلت القوات المشتركة والجنوبية عمليات استحداث مواقع لميليشيات الحوثي على مشارف عقبة ثرة الاستراتيجية، بهدف تعزيز مواقعها في المنطقة المشتعلة منذ أيام.

من جهة أخرى، هدد القيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام، ياسر العواضي، بقتال الحوثيين في محافظة البيضاء على خلفية تجاوزات مشرفي الحوثي في المحافظة، وأمهل قيادة الحوثيين ثلاثة أيام لرفع «طغاتهم»، حسب وصفه.

وأشار العواضي في سلسلة تغريدات على موقع «تويتر»، إلى أن مشرفي الحوثي في البيضاء «قد بغوا وهتكوا الأعراض، واغتصبوا الأرض وأهانوا أهلها وهدموا بيوتهم، وقد أبلغنا قيادتهم عبر وسطاء لعلهم يستنكرون جرائم مشرفيهم في رداع وقيفة والسوادية، والبيضاء وذي ناعم والزاهر، والصومعة ومكيراس والملاجم وبقية المديريات».

ودعا العواضي «جميع مشايخ البيضاء ورجالها وشبابها من كل الأطراف للجهوزية العالية من هذه اللحظة».

وفي جبهات محيط صنعاء، تصدت قوات الجيش اليمني لهجمات شنتها الميليشيات على مواقعها، في جبهة صلب بمديرية نهم شمال شرق العاصمة صنعاء، وكبدتها خسائر كبيرة، وفقاً لمصادر ميدانية، أشارت إلى أن الميليشيات دفعت بتعزيزات جديدة إلى جبهة نهم، وأخرى باتجاه صرواح مأرب والجوف.

وفي مأرب، أقرت الميليشيات بمصرع قيادات في صفوفها وهم: القيادي الحوثي یحیى حسن الماخذي، والنقیب روح الله الغانمي، والمقدم محمد علي صالح الحضوري، في جبهة غرب مأرب، خلال اليومين الماضيين.

وفي الجوف، أكدت مصادر ميدانية وصول تعزيزات حوثية إلى مفرق الجوف وجبهات شرق مدينة الحزم عاصمة المحافظة، قادمة من صنعاء بقيادة القيادي الحوثي أبوعلي رسام، والقيادي الحوثي أبونبيه النقيب.

وفي الحديدة، واصلت ميليشيات الحوثي خروقها للهدنة الأممية في الساحل الغربي، وقامت، أمس، باستهداف مناطق متفرقة في شارع الخمسين ومنطقة «7 يوليو» ومدينة الصالح في مدينة الحديدة، بمختلف أنواع الأسلحة وبشكل مكثف.

كما قصفت الميليشيات مواقع القوات المشتركة والأحياء السكنية في مدينة التحيتا، ومنطقتي الفازة والجبلية في المديرية ذاتها الواقعة جنوب الحديدة، مستخدمة مختلف أنواع الأسلحة، وجاءت عمليات القصف في وقتي الفطور والسحور.

وفي حيس، تعرضت الأحياء السكنية في المديرية للقصف والاستهداف بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة من قبل الميليشيات.

وفي جبهة البرح غرب تعز، واصلت القوات المشتركة عملياتها العسكرية في مثلث البرح - الوازعية، وجبال رسيان ووادي المجش، لليوم الثاني على التوالي، وتمكنت من تدمير تعزيزات وآليات حوثية أثناء تحركها باتجاه مناطق التماس في محيط مثلث البرح - الوازعية.

- القوات المشتركة والجنوبية أفشلت عمليات استحداث مواقع لميليشيات الحوثي على مشارف عقبة ثرة الاستراتيجية.

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