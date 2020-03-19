الجيش اليمني يحرّر 10 مواقع في جبهات مأرب والبيضاء

المصدر: صنعاء - الإمارات اليوم

تواصلت المعارك العنيفة بين قوات الجيش اليمني من جهة، وميليشيات الحوثي من جهة أخرى، في جبهات مأرب والبيضاء، مخلّفة أكثر من 100 قتيل في صفوف الحوثيين، حيث تمكن الجيش من تحرير 10 مواقع في جبهات المحافظتين، فيما تمكنت القوات اليمنية المشتركة من كسر هجوم من محورين على منطقة الجب في الضالع، في حين قصفت الميليشيات مقر نقطة الارتباط الأممية في شرق الحديدة.

وفي التفاصيل، أكد الناطق الرسمي باسم الجيش اليمني، العميد عبده مجلي، تواصل المعارك في جبهات مأرب والبيضاء بين الجيش والميليشيات، مشيراً إلى أن قوات الجيش باتت تتحكم في زمام المعارك وشنت هجمات مباغتة على عدد من المواقع في جبهة صرواح مأرب وقانية البيضاء.

وأشار مجلي، في تصريح لـ«الإمارات اليوم»، إلى أن الجيش تمكن من استعادة ثلاثة مواقع في صرواح بمأرب، منها الزبير واللهبي وموقع آخر في ميمنة الجبهة، بعد نجاحه في مباغتة الميليشيات وتكبيدها خسائر كبيرة بلغت 33 قتيلاً وعشرات الجرحى، إلى جانب تدمير آليات عسكرية نوعية للميليشيات.

كما أكد تمكن الجيش من إسقاط مسيرة حوثية فوق جبهة صرواح غرب محافظة مأرب، كانت تقوم بأعمال حربية وتم إسقاطها قبل الوصول إلى هدفها، حيث تبين أنها كانت تحمل كمية كبيرة من المتفجرات.

وأشاد مجلي بالدور الكبير الذي تقوم به مقاتلات التحالف في مساندة القوات اليمنية على أرض المعارك، من خلال شنها أكثر من 37 غارة مركزة على مواقع وتعزيزات وآليات الحوثي، في جبهات صرواح والجوف وصنعاء والبيضاء، خلال اليومين الماضيين، بينها تسع غارات على مواقع حوثية بصرواح في مأرب، أمس، وأخرى في مناطق هيلان والمشجح والربيعة واتياس والملح في المديرية ذاتها.

كما شنت غارات على معسكر العرقوب في خولان بريف العاصمة، وأخرى على مواقع للحوثيين في نهم ومجزر ومناطق متفرقة من الجوف.

وفي البيضاء، أكد العميد مجلي تمكن قوات الجيش، مسنودة بالمقاومة المحلية، من كسر أكبر هجوم شهدته جبهة قانية، الذي هدفت الميليشيات من ورائه إلى فتح جبهة جديدة في اتجاه مأرب انطلاقاً من البيضاء، وأوضح مجلي أن الميليشيات تكبدت أكثر من 80 قتيلاً، وتم أسر 50 عنصراً حوثياً، بينهم القيادي الحوثي حمزة صالح بن صالح الوهبي، خلال مواجهات اليومين الماضيين.

وأشار إلى أن الجيش والمقاومة تمكنا من تأمين جبل مسعود، ومناطق العر وغول الأحمدي وخدار العرجا، وفرضا سيطرتهما الكاملة على موقع القطور، ولقنا الميليشيات دروساً عسكرية كبيرة في جبهات البيضاء.

وأوضح مجلي أن الخارطة العسكرية في جبهات مأرب والبيضاء والجوف تغيرت وباتت الأمور في زمام الجيش والتحالف، بعد أن استنفدت الميليشيات مخزونها البشري الذي حشدته إلى تلك الجبهات، خلال الأسابيع الماضية، وتم استنزافه بشكل كبير وفقاً لخطط عسكرية حديثة تم تفعيلها في تلك الجبهات.

وفي الضالع، تمكنت القوات المشتركة من كسر هجوم للميليشيات، أمس، باتجاه منطقة الجب ومعسكرها الاستراتيجي من محورين، مستخدمة مختلف أنواع الأسلحة، وفشلت في تحقيق أي تقدم نتيجة صمود الأبطال في مناطق صبيرة والخرازة.

وأوضحت مصادر ميدانية أن مواجهات عنيفة دارت بين الجانبين في جبهة بتار على الجهة الشمالية لمعسكر الجب غرب الفاخر، تمكنت خلاله القوات المشتركة من كسر هجوم آخر للميليشيات باتجاه معسكر الجب.

وفي جبهة مريس، أكدت مصادر عسكرية تمكن المشتركة من إفشال محاولة تسلل حوثية باتجاه موقع وينان الاستراتيجي، بمنطقة مريس شمال مديرية قعطبة.

وفي الحديدة، استهدفت ميليشيات الحوثي، أمس، نقطة رقابة ضباط الارتباط في منطقة «كيلو 16» في إطار استمرار استهدافها لمواقع الرقابة الأممية في مدينة الحديدة، حسب ما ذكرت مصادر ميدانية وأخرى محلية، مشيرة إلى أن الميليشيات قصفت النقطة بأكثر من 40 قذيفة مدفعية.

في الأثناء، أكدت مصادر في القوات المشتركة تمكنها من إسقاط طائرة مسيرة حوثية، الليلة قبل الماضية، في سماء مدينة الدريهمي جنوب مدينة الحديدة، هي الثانية التي يتم إسقاطها في أقل من أسبوع بالمنطقة.

وكانت الميليشيات قصفت أطراف الدريهمي بقذائف الهاون وسلاح البيكا والقناصة، كما قصفت شرق مدينة التحيتا مستخدمة الأسلحة الثقيلة.

وفي حجة، شنت مقاتلات التحالف غارات مركزة على مواقع الميليشيات في مديرية عبس، أدت إلى تدمير تعزيزات كانت في طريقها إلى جبهات حيران وحرض، ما أدى إلى تدمير آليات عسكرية ومصرع وإصابة من كانوا على متنها من عناصر الحوثي.

• الجيش كسر أكبر هجوم شهدته جبهة قانية، الذي هدفت الميليشيات من ورائه إلى فتح جبهة جديدة في اتجاه مأرب.

• الميليشيات تكبّدت أكثر من 80 قتيلاً، وتم أسر 50 عنصراً حوثياً، بينهم القيادي الحوثي حمزة صالح.