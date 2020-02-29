منظمات حقوقية تطالب «المفوضية السامية» بوجودها في جميع محافظات اليمن

المصدر: جنيف - سبأنت

طالب مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان والشبكة الإقليمية لنشطاء حقوق الإنسان ومركز حقي لدعم الحقوق والحريات، أمس، المفوضية السامية لحقوق الإنسان بوجودها في جميع المحافظات اليمنية من أجل القيام بأعمالها بحيادية تامة.

وأشار مركز المعلومات والشبكة الإقليمية ومركز حقي في البيان الشفوي الذي ألقاه هاني الأسودي، باسم المنظمات غير الحكومية في مجلس حقوق الإنسان بمدينة جنيف السويسرية، إلى أن عمل المفوضية لم يبلغ الهدف المنشود، بسبب وجود مكتبها في صنعاء فقط، بفريق عمل محلي يعمل وفق شروط ميليشيات الحوثي، لافتاً إلى منع الميليشيات لمدير مكتب المفوضية من دخول صنعاء، ورفض المفوضية لنقل مكتبها إلى العاصمة المؤقتة عدن.

وطالب البيان المفوضية السامية ببذل المزيد من الجهود للحد من الانتهاكات الجسيمة، وتحقيق الأهداف التي أنشئ بموجبها مكتبها في اليمن، من خلال وجودها في مختلف المحافظات.