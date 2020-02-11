انقطاع الإنترنت في مناطق عدة باليمن

المصدر: صنعاء ــ الإمارات اليوم

شهدت مناطق يمنية عدة انقطاعاً تاماً لخدمة الإنترنت، منذ مساء السبت الماضي، نتيجة سياسة ميليشيات الحوثي التي فرضتها على مزود الخدمة الوحيد «يمن نت».

وأكدت مصادر أن الميليشيات عمدت، خلال اليومين الماضيين، إلى قطع خدمة الإنترنت وشبكات الاتصالات للهاتف المحمول، لمنع بث أخبار هزائمها في جبهات الشمال والساحل الغربي ووسط اليمن.

وأشارت المصادر إلى أن الميليشيات عمدت إلى إدخال تقنية على شبكة الاتصالات والإنترنت، تمكنها من مراقبة حركة الإنترنت وقطعها عن مناطق ومنع فتح مواقع إخبارية لا تخدم مشروعها، والإبقاء على مواقعها ونوافذها الإخبارية تعمل ويسهل تصفحها من قبل المشتركين. وكانت مؤسسة الاتصالات الواقعة تحت سيطرة الميليشيات أكدت انقطاع الخدمة، وعللت ذلك باستمرار انقطاع الكابل البحري، متوقعة عودة الخدمة في غضون أيام، وهو التبرير نفسه الذي نشرته عند إقدامها على قطع الخدمة في مطلع الشهر الماضي.