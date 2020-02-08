الجيش اليمني يحرر 4 مواقع بمحيط صنعاء الجنوبي

المصدر: صنعاء - الإمارات اليوم

حررت قوات الجيش اليمني مسنودة بالتحالف العربي أربعة مواقع استراتيجية في جبهة صرواح غرب محافظة مأرب واقتربت من ريف العاصمة صنعاء الجنوبي، فيما تواصلت المعارك في جبهات الجوف وغرب تعز، مع استمرار الخروقات للهدنة واستحداث مواقع من قبل ميليشيات الحوثي الانقلابية في جبهات الساحل الغربي لليمن.

وفي التفاصيل، حققت قوات الجيش اليمني مسنودة بالتحالف العربي انتصارات نوعية وكبيرة في جبهات غرب محافظة مأرب على تخوم العاصمة اليمنية صنعاء الجنوبية الشرقية، وتمكنت من استعادة أربع مناطق استراتيجية بعد معارك عنيفة مع ميليشيات الحوثي الانقلابية.

ونقل موقع الجيش عن الناطق الرسمي للقوات اليمنية العميد ركن عبده مجلي، أن قوات الجيش سيطرت على مواقع مهمة في جبهات المخدرة والضيق، وهيلان والمشجح التابعة لمديرية صرواح، بعد معارك عنيفة مع الميليشيات الحوثية تزامناً مع ضربات مركزة لمقاتلات التحالف العربي على تعزيزات حوثية كانت في طريقها إلى المنطقة.

وفي جبهات نهم شمال شرق العاصمة صنعاء أكدت مصادر ميدانية أن قوات الجيش تمكنت من مباغتة الميليشيات في محيط جبال يام وتمكنت من إيقاع خسائر كبيرة في صفوف عناصرهم ودمرت آليات عسكرية تم استقدامها إلى المنطقة بهدف تعزيز مواقعهم، ما أدى إلى تدمير آليات ومصرع وإصابة من كانوا على متنها.

وأكدت المصادر تمكن الجيش مسنوداً بمقاتلات التحالف من تحرير مواقع عدة في محيط جبال يام وفرضت سيطرتها على خطوط الإمداد بين نهم وجبال يام بعد معارك عنيفة أسفرت عن سقوط عدد كبير من عناصر الميليشيات قتلى وجرحى، كما تمكنت من تحرير مناطق صلب ونجد العتق في حريب نهم ودمرت تعزيزات للحوثيين، بينها آليات عسكرية مدرعة وعربات تحمل ذخائر متنوعة.

وفي الجوف أكدت مصادر عسكرية أن قوات الجيش نفذت عمليات عسكرية نوعية في جبهات الجوف شرق العاصمة صنعاء، مشيرة إلى أن الجيش استدرج عناصر الحوثي إلى أحد الأودية في جبهة الساقية شمال جبل يام، ملحقاً بها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، مشيرة إلى استمرار الميليشيات الحوثية في قصفها الأحياء السكنية في مدينة الحزم عاصمة المحافظة بالقذائف والصواريخ.

وأوضحت المصادر أن القوات اليمنية حققت تقدمات كبيرة في جبهة المتون غرب الجوف وأفشلت كل هجمات ومحاولات الحوثيين التسلل باتجاه منطقة الجرعوب، فيما شنت مقاتلات التحالف سلسلة من الغارات على مواقع الميليشيات في المنطقة، ما خلف تدمير آليات عسكرية وتعزيزات ومخزن للذخائر والأسلحة تابع للحوثيين في جبال حام بالمديرية ذاتها.

كما تمكنت قوات الجيش اليمني من تحرير منطقة المحزمات غرب محافظة الجوف وفرضت سيطرتها الكاملة على جبل قائمة حليف في الجبهة ذاتها بعد معارك عنيفة مع الميليشيات، والتي أدت أيضاً إلى فرض حصار مطبق على مجاميع الحوثي التي فرت في جبال الواغرة.

وفي الجوف أيضاً أكدت مصادر عسكرية وأخرى محلية مصرع وإصابة عدد من عناصر الحوثي الانقلابية في غارات لمقاتلات التحالف، استهدفت خلال اليومين الماضيين مواقع وتعزيزات عدة في جبهات الجوف، مشيرة إلى أن من بين القتلى سبعة من قيادات الحوثي التي تلقت تدريباتها في ايران.

ووفقاً للمصادر فإن مقاتلات التحالف استهدفت عربة مدرعة كانت تقل عدداً من قياداتهم ممن تلقوا تدريبهم في إيران من مديرية حيدان بمحافظة صعدة، هم: مراد الحباري المكنى «أبوليث»، وإياد يحيى الأحمد العياني، ونصار سلمان أحمد الحماس، وعلي يحيى علي مفرح العياني، ومحمد أحمد رافع العياني، وصادق صالح مفرح العياني، إلى جانب تسعة من عناصرهم المرافقة.

وفي الحديدة على الساحل الغربي لليمن تمكنت القوات اليمنية المشتركة من كسر هجوم كبير للميليشيات باتجاه مديرية حيس وصف بالأعنف منذ أسابيع، والذي تركز بالمناطق الشمالية والشرقية للمديرية.

وذكرت مصادر ميدانية أن معارك عنيفة اندلعت جراء تصدي أبطال اللواء 11 عمالقة بقيادة القائد مصطفى دوبلة، لهجوم عنيف شنته ميليشيات الحوثي من جهة مثلث العدين، ومن شمال غرب قرية بني مغاري، مشيرة إلى أن أبطال اللواء 11 عمالقة تمكنوا من كسر الهجوم الذي شنته الميليشيات الحوثية على مواقعهم مقابل مثلث العدين ومن شمال غرب بني مغاري، استخدمت فيها مختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة.

ووفقاً للمصادر فإن الميليشيات تكبدت خسائر فادحة في العتاد والأرواح إثر تلقيهم ضربات موجعة من قبل أبطال الدوبلة الذين أفشلوا الهجوم الأول للميليشيات مقابل مثلث العدين بالتزامن مع الهجوم الثاني شمال غرب قرية بني مغاري، حيث دارت معارك طاحنة خلفت قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات إلى جانب تدمير آليات عسكرية تابعة لهم.

في الأثناء ذكرت مصادر محلية أن الميليشيات الحوثية استقدمت قبل يومين تعزيزات لها من جهة منطقة القهرة ومن جهة مديرية الجراحي القابعة تحت سيطرتها، إلى مناطق عدة في محيط مديريتي حيس والتحيتا، وواصلت استحداثها لمواقع عدة بالقرب من منطقة الفازة التابعة لمديرية التحيتا والواقعة على الطريق الدولي الرابط بين حيس والتحيتا والخوخة.

وفي الحديدة أكدت مصادر محلية أن ميليشيات الحوثي قامت بإغراق مدينة الحديدة بكثبان الرمال التي تم استقدامها إلى شوارع وأحياء المدينة بحجة بناء متارس، مشيرة إلى أن شوارع المدينة باتت مليئة بالحواجز الرملية التي نصبتها ميليشيات الحوثي خلال الأيام الماضية.

وبحسب المصادر فإن الميليشيات قامت بنصب حواجز رملية ونشر نقاط عسكرية في شوارع وأحياء المدينة ومنعت المدنيين من التحرك بحرية في الأحياء السكنية، وفرضت عليهم تشديدات وإجراءات أمنية وأخضعتهم لعمليات تفيتش دقيقة في إطار تصعيدها الميداني الكبيرة وخروقها للهدنة الأممية.

من جهة أخرى أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أمس مقتل ثلاثة صيادين مصريين وإصابة ثلاثة آخرين في انفجار قارب صيد كان يقلهم، بسبب لغم بحري زرعته ميليشيات الحوثي الانقلابية في البحر الأحمر.

وقال العقيد الركن تركي المالكي المتحدث باسم قوات التحالف العربي، إن قوات التحالف البحرية تلقت بلاغاً فجر الأربعاء الماضي حول غرق أحد قوارب الصيد بالمياه الدولية بالبحر الأحمر نتيجة انفجار لغم بحري، مشيراً إلى أن «قارب الصيد كان على متنه ستة صيادين مصريين، تم إنقاذ ثلاثة منهم واستشهاد ثلاثة آخرين».

وتابع أن «استمرار الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران في نشر وزراعة الألغام البحرية يمثل تهديداً حقيقياً لحركة الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر».

وأكد «استمرار جهود التحالف في تحييد التهديدات البحرية وخطر الألغام البحرية، حيث بلغ مجموع ما تم اكتشافه وتدميره من الألغام 137 لغماً بحرياً قامت الميليشيات الحوثية بزراعتها ونشرها عشوائياً بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر».

ونجحت السلطات المصرية، الثلاثاء، في إعادة 32 صياداً احتجزتهم ميليشيات الحوثي الانقلابية في المياه الإقليمية اليمنية على متن قاربي صيد.

وفي جبهات غرب تعز أكدت مصادر ميدانية مصرع 15 حوثياً في مواجهات مع القوات اليمنية المشتركة التي تواصل تقدمها في جبهة البرح التابعة لميدرية مقبنة غرب المحافظة، وسط تقهقر الميليشيات باتجاه المناطق الجبلية المحاذية لمديريتي مقبنة وجبل حبيشي.

وأكدت المصادر أن قذيفة أطلقتها قوات اللواء الرابع عمالقة التابعة للقوات المشتركة في الساحل الغربي على تجمع حوثي في محيط جبال رسيان التابعة لمنطقة البرح، أدت إلى مصرع 15 حوثياً وإصابة آخرين وتدمير مدرعة كانت في المنطقة.

«الشرعية» تطالب بنقل مقر بعثة الرقابة الأممية من الحديدة إلى منطقة محايدة

طالب فريق الحكومة اليمنية الشرعية في بعثة الرقابة الأممية لاتفاق الحديدة، بنقل مقر البعثة من الحديدة إلى منطقة محايدة، تجنباً لمضايقات وقيود الميليشيات الحوثية على البعثة الأممية.

وقدم الفريق الحكومي برئاسة اللواء محمد عيضة لرئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة الجنرال أباهغيت جوها، خلال اجتماع عقد في عدن، قائمة بخروقات ميليشيات الحوثي الانقلابية في الحديدة.

كما سلّم الفريق رئيس بعثة المراقبين قائمة بالاستحداثات العسكرية للميليشيات الحوثية في محافظة الحديدة الساحلية غرب اليمن، والتي تنتهك الاتفاق الذي أبرمته الحكومة اليمنية برعاية أممية مع الميليشيات أواخر عام 2018 في العاصمة السويدية استوكهولم.

ودعا الفريق الحكومي إلى نزول لجنة ثلاثية من القوات الحكومية والميليشيات والمراقبين الدوليين إلى الميدان لإزالة هذه الاستحداثات.

كما طالب الفريق بنقل مقر مكتب البعثة الأممية من مدينة الحديدة، الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، إلى منطقة محايدة ليتخلص أعضاء البعثة من المضايقات الحوثية، بحسب بيان نشره الإعلام العسكري للقوات المشتركة اليمنية. صنعاء■الإمارات اليوم

- قوات الجيش اليمني نفذت عمليات عسكرية نوعية في جبهات الجوف وألحقت بالميليشيات خسائر فادحة.

- ميليشيات الحوثي أغرقت مدينة الحديدة بكثبان الرمال التي تم استقدامها إلى الشوارع بحجة بناء متارس.

- مقتل 15 حوثياً في مواجهات مع القوات اليمنية في جبهة البرح التابعة لمديرية مقبنة غرب تعز.