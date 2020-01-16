إتلاف 3.3 أطنان من الحشيش المخدر في اليمن

المصدر: مأرب - وكالات

أتلفت السلطات اليمنية بمحافظة مأرب، أول من أمس، ثلاثة أطنان و343 كلغ من الحشيش المخدر، تم ضبطها خلال الربع الأخير من عام 2019، قدرت قيمتها بنحو تسعة ملايين دولار.

وأوضح رئيس النيابة الجزائية المتخصصة بمحافظة مأرب، جمال عمير، خلال عملية الإتلاف، أن الكمية المتلفة هي الكمية المرفوعة إلى النيابة من الأجهزة الأمنية المختصة بالمحافظة ضمن قضايا مضبوطات المخدرات خلال الربع الأخير من عام 2019، مشيراً إلى أن العام الماضي شهد ثلاث عمليات إتلاف مماثلة لكميات من الحشيش المخدر، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

بدوره، أفاد مدير البحث الجنائي، العقيد حسين الحليسي، أن إجمالي قضايا المخدرات التي رفعت إلى النيابة الجزائية المتخصصة خلال العام الماضي بلغت 64 قضية، وأن الأجهزة الأمنية ضبطت 4705 كلغ من الحشيش، وعلى ذمتها 157 متهماً، منهم 106 متهمين مضبوطين، و51 متهماً مازالوا فارين من وجه العدالة.

يذكر أن الأجهزة الأمنية اليمنية تضبط بشكل متكرر شحنات كبيرة من الحشيش والمخدرات في طريقها إلى المحافظات التي تقع تحت سيطرة الحوثيين، وسط معلومات استخباراتية مؤكدة على تورط النظام الإيراني في ذلك.

وأتلفت السلطات اليمنية، في وقت سابق، أطناناً من الحشيش المخدر عقب عمليات ضبط متفرقة لعصابات التهريب التابعة للميليشيات الحوثية التي تستخدم تجارة الممنوعات لتمويل مجهودها الحربي.

الأجهزة الأمنية اليمنية تضبط بشكل متكرر شحنات كبيرة من الحشيش والمخدرات.

السلطات اليمنية أتلفت أطناناً من الحشيش المخدر عقب عمليات ضبط متفرقة لعصابات التهريب الحوثية.