الجيش اليمني يتقدّم بمسقط رأس زعيم الحوثيين في صعدة

المصدر: صنعاء - الإمارات اليوم

واصلت قوات الجيش اليمني، مسنودة بالتحالف العربي، تقدمها بجبهة قطابر في محافظة صعدة، معقل ميليشيات الحوثي الانقلابية، فيما أفشلت القوات المشتركة محاولات تسلل باتجاه منطقة الفاخر بالضالع، في حين واصلت الميليشيات تصعيدها في جبهات الساحل الغربي، وسط أنباء عن مصرع قائد جبهة البرح غرب تعز، على يد القوات المشتركة.

وفي التفاصيل، واصلت قوات الجيش اليمني، مسنودة بالتحالف العربي، تقدمها بجبهة قطابر في محافظة صعدة، معقل ميليشيات الحوثي الانقلابية، وفرضت سيطرتها النارية على جميع المناطق المحيطة بسوق آل ثابت في مركز المديرية، بعد استكمال تمشيط المناطق المحررة في وادي الجلال، الرابط بين مركز المديرية ومناطق باقم الواقعة تحت سيطرة الجيش اليمني.

وذكرت مصادر ميدانية في المحافظة أن قوات الجيش واصلت عملياتها العسكرية التي بدأتها، أول من أمس، في جبهة آل ثابت بمديرية قطابر، والتي تمكنت خلالها من السيطرة على تباب استراتيجية جديدة في المنطقة، والتي خلفت قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين، تم حصر خمس جثث، إحداها لقيادي ميداني بارز يكنى (أبوعلي)، إلى جانب إصابة العشرات.

وأوضحت المصادر أن قوات الجيش بدأت قصف مواقع الميليشيات الحوثية في مناطق عدة بمركز المديرية، بعد السيطرة النارية على سوق آل ثابت ووادي الجلال وتباب عدة في محيطها، بينها أعلى مرتفع جبلي في المنطقة، المسمى «تبة الربع»، مشيرة إلى أن العملية مستمرة للوصول إلى مناطق جديدة في المديرية.

وفي مأرب، تجددت المواجهات بين قوات الجيش والميليشيات في جبهة صرواح غرب المحافظة، حيث تركزت على خطوط تماس ميسرة وقلب جبهة صرواح بعد محاولة الحوثيين التقدم واختراق الجبهات بشتى الطرق، خلال الأيام القليلة الماضية.

وأوضحت مصادر ميدانية أن ميليشيات الحوثي تحاول باستماتة التقدم صوب مواقع وتمركز قوات الجيش، في ميسرة الجبهة، ما دفع قوات الجيش إلى شن قصف مكثف على تحركات الميليشيات في الجبهة ذاتها.

من جهة أخرى، ذكرت وسائل إعلام أن أحد أهم خبراء الحرس الثوري الإيراني في اليمن، وهو مصطفى ميرزائي، لقي مصرعه مع عدد من خبراء الصواريخ اليمنيين والأجانب، في جبهة صرواح غرب مأرب، بعد استهداف موقع يضم صواريخ ومنصات إطلاق، تم استقدامها مع الخبراء إلى المنطقة أخيراً.

وأوضحت المصادر أن ميرزائي كان أحد أذرع قائد فيلق القدس السابق، قاسم سليماني، في اليمن، وأحد أهم قيادات الحرس الثوري في اليمن.

وفي تعز، لقي قيادي حوثي بارز مصرعه مع ثلاثة من مرافقيه، أول من أمس، في عملية نوعية نفذتها وحدة المهام الخاصة بالقوات المشتركة، في جبهة البرح بمحافظة تعز، جنوب غرب اليمن.

وأفاد الإعلام العسكري للقوات المشتركة، في بيان، أن أفراداً من وحدة المهام الخاصة تمكنوا من اختراق مواقع الميليشيات الحوثية بجبهة البرح، مؤكداً أنه تم تنفيذ كمين محكم لقائد قطاع البرح للميليشيات الحوثية، المدعو صالح شهارة.

وبحسب البيان، فإن العملية، التي جاءت بعد رصد استخباراتي دقيق، أسفرت عن مصرع القيادي الحوثي شهارة وثلاثة من مرافقيه، وإن أبطال كتيبة المهام الخاصة تمكنوا من العودة إلى مواقعهم دون أي خسائر بشرية.

واعتبر هذه العملية نجاحاً استخباراتياً، وتدشيناً لسلسلة من العمليات النوعية التي سيتم تنفيذها في عمق العدو الحوثي خلال المرحلة المقبلة.

وتولى القيادي الحوثي، صالح شهارة، وهو من أبناء محافظة عمران، مهام قائد قطاع البرح، في فبراير من العام الماضي، وأدار العمليات القتالية للميليشيات في مربع البرادة والكسارة. ويعتبر أهم قيادات الميليشيات الحوثية في جبهة البرح، ومن بين أهم القيادات الحوثية في محافظة تعز.

وكانت مواجهات سابقة بين القوات المشتركة وميليشيات الحوثي الانقلابية، أسفرت عن مقتل مشرف الحوثيين في مدينة البرح، عبدالله عوبل، وفق بيان للقوات قبل نحو أسبوعين.

وفي الضالع، خاضت القوات اليمنية المشتركة والقوات الجنوبية، أمس، معارك عنيفة مع الميليشيات الحوثية في جبهات شمال الضالع، وأحبطت وكسرت عمليات زحف وتسلل، ودكت المدفعية الثقيلة تجمعات وتعزيزات وعتاد حوثي، بينما تحاول الميليشيات بيأس واستماتة استعادة الفاخر، التي تم تحريرها أخيراً بالكامل.

ووفقاً لمصادر عسكرية، فإن مواجهات ومعارك دارت، الليلة قبل الماضية حتى صباح أمس، بين القوات المشتركة والميليشيات الحوثية، على تخوم جبهة الفاخر المحررة شمال مديرية قعطبة، استخدم فيها الجانبان مختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، حيث فشلت محاولات ميليشيات الحوثي في استعادة مواقع حررتها القوات الجنوبية، أخيراً، في الفاخر وبيت الشرجي وصبيرة.

ووفقاً للمصادر فإن المواجهات توسعت من الفاخر إلى جبهة مريس، شمال شرق الضالع، في يعيس، وحتى صبيرة وبتار وقروض، وتخوم بلدة الثوخب شمال غرب المحافظة، ما دفع الميليشيات إلى شن قصف بالأسلحة الثقيلة على مدينة الفاخر والأحياء السكنية الآهلة، من مواقع تمركزها خارج شمال الفاخر، في حمام النبيجة وتلال قرن الفهد ومرتفعات بيت الشرجي.

وفي الحديدة، واصلت ميليشيات الحوثي الانقلابية خروقها للهدنة، حيث قامت، أمس، بقصف جنوب مدينة التحيتا بأكثر من 20 قذيفة مدفعية، كما قصفت قرية الشجن في أطراف مديرية الدريهمي بأكثر من 13 قذيفة مختلفة. ووفقاً لمصادر ميدانية فقد استهدفت الميليشيات بالرشاشات المتوسطة حارة الضبياني في منطقة «7 يوليو» السكنية في مدينة الحديدة، وأخرى في منطقة الجاح بمديرية بيت الفقيه، مستخدمة الأسلحة الثقيلة بشكل مكثف، كما استهدفت مواقع للقوات المشتركة في محيط مديرية حيس جنوب الحديدة.

إلى ذلك أكدت مصادر طبية في الحديدة مصرع 50 حوثياً وإصابة العشرات من عناصر الحوثي، منذ بداية العام الجديد، في جبهات الساحل الغربي، مشيرة إلى أن مشافي المحافظة استقبلت جثث أكثر من 50 حوثياً وعشرات المصابين، سقطوا في جبهات الساحل الغربي منذ مطلع يناير الجاري. وفي الجوف، قتل مدني وأصيب آخرون بانفجار لغم أرضي زرعته ميليشيات الحوثي في إحد الطرق الفرعية بمديرية خب والشعف، حسب ما ذكرت مصادر محلية، مشيرة إلى أن یحیى المسوري قتل وأصيب اثنان آخرين بانفجار لغم حوثي في سيارتهم أثناء مرورها في طريق فرعي بمدیریة خب والشعف.

أحد أهم خبراء الحرس الثوري الإيراني في اليمن، لقي مصرعه مع عدد من خبراء الصواريخ اليمنيين والأجانب في مأرب.

ميليشيات الحوثي واصلت خروقها للهدنة، حيث قامت أمس بقصف جنوب مدينة التحيتا بأكثر من 20 قذيفة مدفعية.

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حوثياً قُتلوا في الحديدة، منذ بداية العام الجديد، في جبهات الساحل الغربي.