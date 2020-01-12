اليمن يطالب مجلس الأمن بممارسة المزيد من الضغوط على ميليشيات الحوثي

المصدر: الرياض - سبأنت

جدّد مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، عبدالله السعدي، دعوة الحكومة اليمنية لمجلس الأمن بممارسة المزيد من الضغوط على ميليشيات الحوثي الانقلابية، لتنفيذ قرارات المجلس للوصول إلى تسوية سياسية شاملة للصراع في اليمن تلبي تطلعات كل أبناء الشعب، في السلام المستدام المبني على المرجعيات المتفق عليها، والنهوض بعوامل التطور والتقدمين الاقتصادي والاجتماعي. جاء ذلك خلال كلمة اليمن التي ألقاها السعدي في جلسة النقاش المفتوح حول السلم والأمن الدوليين، بحضور أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس. ونوه بجهود المبعوث الأممي إلى اليمن للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة في اليمن، الذي يعاني، ما يربو على خمسة أعوام، حرباً جائرة شنتها ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من قبل النظام الإيراني. وقال السعدي إنه «على الرغم من استمرار تعنّت وتنصّل تلك الميليشيات من التزاماتها بتنفيذ الاتفاقات وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، التي كان آخرها اتفاق استوكهولم، إلا أن الحكومة اليمنية لطالما عبرت عن رغبتها الصادقة والجادة في تحقيق السلام العادل والمستدام المبني على المرجعيات الثلاث المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2216 (2015)، وحرصت على تغليب مصلحة اليمنيين في تحقيق أحلامهم في يمن اتحادي جديد، يعبر عن مصالح الشعب وتطلعاته، ويمثل رافداً قوياً للمنطقة وسنداً للأشقاء والأصدقاء».

الحكومة اليمنية عبّرت عن رغبتها الصادقة في تحقيق السلام المبني على المرجعيات الثلاث.