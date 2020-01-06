المستشفيات لم تسلم من نهب ميليشيات الحوثي

المصدر: عن «العربية نت»

تواصل ميليشيات الحوثي مسلسل النهب الممنهج، والسيطرة على الأموال والممتلكات الخاصة في اليمن، حيث استولت على جميع مرافق وملحقات مستشفى «سيبلاس للأمومة والطفولة».

وقامت المحكمة المختصة الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي بالحجز التحفظي على جميع أموال وممتلكات المستشفى، وضم جميع المرافق التابعة له، وتعيين حارس قضائي عليها، وفق وثائق نشرها موقع «العاصمة أونلاين».

وبحسب الوثيقة، فإن الحارس القضائي المعين من قبل ميليشيات الحوثي الانقلابية على المستشفى، أبلغ مدير المستشفى بمنعه من التصرف بأي أموال وممتلكات للمستشفى، وتورد لمصلحة الحارس القضائي المعين من قبلها.

وكشفت الوثيقة أيضاً أن المستشفى محجوز بنسبة 100%، وعلى القائمين عليه توريد جميع أرباح المستشفى، بما فيه جميع مرفقاته المكونة من «نادٍ صحي ــ بوفيه ــ مركز تدريب ــ صيدلية ــ روضة ــ مرافق أخرى»، للحارس القضائي.

يذكر أن ميليشيات الحوثي عينت سابقاً حارساً قضائياً على المستشفى، يمارس فيه التعسفات والتضييق على المواطنين، وبصورة مستمرة، تواصل مصادرة ونهب ممتلكات المواطنين والمنشآت الخاصة في مناطق سيطرتها.

واستولت ميليشيات الحوثي على ستة من أكبر المستشفيات الأهلية في العاصمة صنعاء، وهي: «مستشفى الأم، والمستشفى الأهلي، ومستشفى جامعة العلوم، والمستشفى الألماني الحديث، ومستشفى سيبلاس، والمستشفى المغربي».