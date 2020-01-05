قتلى وانشقاقات في صفوف الحوثي بجبهة الضالع

المصدر: صنعاء - الإمارات اليوم

شهدت جبهات الضالع وسط اليمن حالات من الفرار الجماعي لعناصر ميليشيات الحوثي الانقلابية، وانشقاق عدد من قياداتهم بعد تلقيهم ضربات موجعة من قبل القوات اليمنية المشتركة والجنوبية خلال اليومين الماضيين، فيما لقي قيادي حوثي مصرعه في جبهة غرب تعز، مع استمرار تصعيد الميليشيات في جبهات الساحل الغربي والضالع.

وفي التفاصيل، شهدت جبهات الضالع وسط اليمن حالات من الفرار الجماعي لعناصر ميليشيات الحوثي الانقلابية وانشقاق عدد من قياداتهم بعد تلقيهم ضربات موجعة من قبل القوات المشتركة والجنوبية خلال اليومين الماضيين، والتي تكبدت فيها الميليشيات 20 قتيلاً وعشرات الجرحى إلى جانب تدمير آليات عسكرية عدة.

وأكدت مصادر عسكرية في الضالع مقتل 13 مسلحاً حوثياً في قصف مدفعي للقوات المشتركة والجنوبية استهدف ثكنات الميليشيات بالفاخر والعود، فيما لقي سبعة آخرين مصرعهم في جبهة مريس، إلى جانب إصابة العشرات من عناصرهم، فيما سجلت حالات فرار جماعية لعناصر الميليشيات وانشقاق 60 بينهم قيادات ميدانية بارزة.

وأشارت المصادر إلى أن من بين القتلى قيادات حوثية وصلت إلى جبهات الضالع أخيراً بهدف تلافي ما حدث من انشقاق 60 عنصراً من جبهة ميليشيات الحوثي بمدينة الفاخر، بعد خلافات واسعة بين قيادات الصفوف الأولى في جبهة شمال الضالع، والتي وصلت حد المواجهات المسلحة في مدينة دمت وخلفت قتلى وجرحى في صفوف عناصرهم.

وأوضحت المصادر أن ما يقارب 60 مقاتلاً حوثياً انسحبوا، من جبهات الضالع، برفقة قيادي من محافظة إب، يُدعى «أبوالحسين الإبي»، بسبب الخلافات التي نشبت بين الإبي وأحد مشرفي الميليشيات بجبهة الضالع.

وكانت جبهات شمال وغرب الضالع شهدت مساء الجمعة وفجر أمس، مواجهات واشتباكات بين القوات المشتركة والميليشيات في جبهات محيط منطقة الفاخر المحررة استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة وأدت إلى مصرع وإصابة عدد من عناصر الحوثي، إلى جانب تدمير آلية عسكرية للميليشيات كانت تشن قصفها على مواقع القوات المشتركة جنوب الفاخر.

ونقل المركز الإعلامي لجبهة الضالع عن النقيب أصيل حزام أبواليمامة القيادي في اللواء الرابع مقاومة جنوبية، أن اشتباكات متقطعة شهدتها جبهة الفاخر الاستراتيجية منذ مساء الجمعة وحتى أمس، استخدمت فيها القوات المشتركة المدفعية وأسلحة الدروع ضد مواقع الميليشيات، ضمن عمليات معركة «صمود الجبال»، رداً على قيام الحوثيين بقصف تجمعات سكنية وقرى مأهولة في مديرية قعطبة، ما تسبب في سقوط ضحايا مدنيين.

وأوضح أبواليمامة أن المواجهات بين الجانبين وتبادل القصف طال مناطق: «سليم، جبجب، حمان، شخب، الجب، باب غلق، الفاخر»، وأن الميليشيات استهدفت بشكل مباشر مناطق سكنية بالمدفعية الثقيلة وصواريخ الكاتيوشا.

وفي جبهة غرب تعز، أكدت مصادر ميدانية مصرع قيادي حوثي برتبة رائد، وعدد آخر من الميليشيات، في جبهة البرح التابعة لمديرية مقبنة في قصف للقوات المشتركة استهدف مواقعهم في المنطقة.

وأوضحت المصادر أن الرائد عبدالله عبدالله عوبل قائد مجاميع حوثية في البرح، وعدداً من أفراد ميليشيات الحوثي لقوا مصرعهم في مواجهات وقصف للمشتركة في جبهة البرح التي دارت فيها المعارك على مدى الأيام القليلة الماضية، والتي تكبدت فيها الميليشيات خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.

وكانت القوات المشتركة شنت خلال اليومين الماضيين هجمات وضربات موجعة باتجاه مواقع ميليشيات الحوثي في جبهة البرح، حيث استهدفت وحدة المدفعية باللواء الـ14 عمالقة موقعاً للميليشيات فيه سلاح دوشكا ومسلحون، وحققت الضربات إصابات مباشرة وخلفت عدداً من القتلى والجرحى، علاوة على تدمير أسلحة ثقيلة ومتوسطة.

ووفقاً للمصادر فإن وحدة المدفعية التابعة لقوات اللواء 14 عمالقة ضمن القوات المشتركة، قصفت تجمعات ومواقع لميليشيات الحوثي في جبال رسيان غرب البرح بقذائف مدفعية الهاون وحققت إصابات مباشرة، وكبدت الميليشيات خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

وفي الحديدة، واصلت ميليشيات الحوثي خرق اتفاق وقف إطلاق النار، وشنت أمس قصفاً باتجاه منطقة السويق بمديرية التحيتا طال مناطق سكنية، ما أدى إلى إصابة مدنيين بينهم طفلة تبلغ من العمر ثماني سنوات، إلى جانب استهداف مناطق متفرقة بمديرية حيس جنوب الحديدة بـ10 قذائف مختلفة.

ووفقاً لمصادر ميدانية فإن الميليشيات قصفت حارة الضبيان وحي 7 يوليو في مدينة الحديدة بست قذائف مدفعية، إلى جانب قصفها قريتي الكوعي والشجن في مديرية الدريهمي بأكثر من 12 قذيفة مدفعية.

وكانت الميليشيات اقتحمت مساء الجمعة، مقر منظمة الصليب الأحمر الدولي، في محافظة الحديدة، وفقاً لما ذكره وكيل المحافظة وليد القديمي، مشيراً إلى أن الميليشيات اقتحمت مقر المنظمة وطردت العاملين فيه.

وأكد القديمي في تغريدة على «توتير»، أن الميليشيات دأبت على ممارسة مثل تلك الأعمال وهذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها بالاعتداء على مقرات المنظمات الإنسانية في المحافظة، فقد سبقت وأن استهدفت قافلة إغاثية تابعة للصليب الأحمر الدولي، أثناء مرورها إلى مركز مديرية الدريهمي بالمحافظة ذاتها.

وفي إب، لقي خمسة من عناصر الحوثي مصرعهم في اشتباكات مسلحة في مديرية حبيش عقب قيامها بتفجير منزل تابع لأحد مشايخ المديرية يدعى عبدربه البخيتي، وفقاً لمصادر محلية، مشيرة إلى أن الميليشيات اقتحمت قرية عضالم بعزلة الصدر بمديرية حبيش بعدد من الأطقم في محاولة اختطاف عدد من أبناء القرية، وخطف الزعيم القبلي البارز عبدربه البخيتي.

وأكدت المصادر أن أهالي المنطقة اشتبكوا مع الحوثيين وأوقعوا في صفوفهم خمسة قتلى وعدداً من الجرحى، ما دفع الميليشيات إلى اقتحام القرية وتفجير منزل البخيتي، وقامت بقتل وإصابة عدد من سكان القرية واختطفت آخرين.

وفي صعدة، أكدت مصادر عسكرية مصرع أحد عناصر المرتزقة الأفارقة المقاتلين في صفوف الميليشيات، وإصابة آخرين في هجوم لقوات الجيش اليمني مسنودة بالتحالف العربي على مديرية منبه التي تضم معسكر الرقو بالقرب من سوق المديرية، والذي تستخدمه الميليشيات لتجميع المقاتلين المرتزقة.

في الأثناء، قصفت مقاتلات التحالف موقعاً حوثياً في مديرية سحار، ما أدى إلى مصرع ثلاثة من عناصر الحوثي وإصابة آخرين، كما استهدفت مديرية شدا الحدودية، ما أدى إلى مصرع عنصر حوثي، وقصفت منطقة بني معين، ومنطقة الأزهور في مديرية رازح الحدودية.

• ميليشيات الحوثي واصلت خرق اتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة، وشنت قصفاً باتجاه منطقة السويق بمديرية التحيتا طال مناطق سكنية.

• الميليشيات اقتحمت قرية عضالم بعزلة الصدر بمديرية حبيش في محاولة اختطاف عدد من أبناء القرية، وخطف الزعيم القبلي عبدربه البخيتي.