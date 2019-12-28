القوات المشتركة تسيطر علــى أجزاء كبيرة من مثلث البرح غرب محافظـة تعز

المصدر: صنعاء - الإمارات اليوم

تمكنت القوات اليمنية المشتركة، أمس، من السيطرة وتأمين مناطق عدة في مثلث البرح غرب محافظة تعز، فيما أقدمت ميليشيات الحوثي الانقلابية على قصف مطاحن البحر الأحمر في الحديدة للمرة الرابعة خلال عام، وواصلت خروقها في جبهات الساحل المختلفة، في حين أفشلت القوات المشتركة تسللاً للحوثيين في الضالع.

وفي التفاصيل، تمكنت القوات اليمنية المشتركة، أمس، من تأمين مناطق عدة في مثلث البرح غرب محافظة تعز، بعد معارك عنيفة خاضتها مع ميليشيات الحوثي الانقلابية، منذ أول من أمس، وفقاً لمصادر ميدانية، مؤكدة أن اللواء 20 مشاة، التابع للقوات المشتركة في الساحل الغربي لليمن، خاضت مواجهات ضد الميليشيات في مثلث البرح محققة انتصارات كبيرة.

وأشارت المصادر إلى أن القوات المشتركة شنت هجمات واسعة على ميليشيات الحوثي في جبهة البرح، التابعة لمديرية مقبنة غرب تعز، وكبدتها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح، وتمكنت من بسط سيطرتها على مناطق عدة في «مثلث البرح»، بين مديريات المخاء وموزع ومقبنة.

وأوضحت المصادر أن عشرات الجثث من قتلى الحوثي مازالت مرمية في شعاب وجبال المنطقة، فيما فرت مجاميع من الحوثيين باتجاه مدينة البرح بعد تلقيهم ضربة موجعة من قوات اللواء 20 مشاة.

وفي الحديدة على الساحل الغربي لليمن، أقدمت ميليشيات الحوثي على قصف مطاحن البحر الأحمر شرق الحديدة للمرة الرابعة خلال 2019، والتي تحوي كميات كبيرة من القمح، التابع لبرنامج الغذاء العالمي كمساعدات إنسانية للشعب اليمني.

وذكر المركز الإعلامي لألوية العمالقة، العاملة ضمن القوات المشتركة أن الميليشيات قصفت، أول من أمس، مطاحن البحر الأحمر شرق مدينة الحديدة، بقذيفة هاون، مشيراً إلى أن المطاحن تحوي 51 ألف طن من الدقيق والحبوب تمت تنقيتها، أخيراً، جاء قبل عملية توزيعها على المحتاجين، ما أدى إلى إتلافها.

واعتبرت قوات العمالقة، الاستهداف «محاولة لتدمير ما تم تجهيزه وحرمان اليمنيين من المساعدات الغذائية وزيادة معاناتهم اليومية».

وجاء القصف في ظل نشر نقاط المراقبة المشتركة في مدينة الحديدة، وبعد أيام من اجتماع لجنة التنسيق المشتركة على ظهر السفينة الأممية، يؤكد تنصل الميليشيات الحوثية من كل التزاماتها وتعهداتها وإصرارها على المضي في خرق وقف إطلاق النار، وتقويض جهود تنفيذ اتفاق السويد.

كما استهدفت الميليشيات، أمس، الأحياء السكنية في مدينة التحيتا جنوب الحديدة بالأسلحة المتوسطة والقناصة بشكل مكثف ومتواصل، تركزت في مناطق الفازة والجبلية، طالت مواقع المشتركة والأحياء السكنية في تلك المناطق.

وكانت القوات المشتركة أفشلت، أمس، محاولة تسلل لميليشيات الحوثي باتجاه منطقة الفازة بالتحيتا تحت غطاء ناري كثيف، وفقاً لمصادر ميدانية، مؤكدة تمكن القوات المشتركة من إفشال التسلل، وإجبار عناصر الحوثي على الفرار والتراجع نحو مواقعها بعد تكبيدها خسائر كبيرة.

وواصلت الميليشيات استهدافها مواقع القوات المشتركة في منطقة الجاح، التابعة لمديرية بيت الفقيه بقذائف المدفعية، والأسلحة المتوسطة والخفيفة والقناصة، كما استهدفت مواقع المشتركة في غرب قرية مغاري بمديرية حيس مستخدمة القذائف المدفعية والأسلحة الثقيلة والمتوسطة، وقصفت قرى متفرقة في أطراف مديرية الدريهمي جنوب الحديدة.

وفي الضالع، تصدت القوات المشتركة والجنوبية، أول من أمس، لمحاولة تسلل نفذتها عناصر الحوثي باتجاه مواقعهم في جبهة بتار، وإعادتهم إلى مواقعهم السابقة، بعد تمكنها من إسقاط طائرة مسيرة للميليشيات في جبهة الجب.

وكانت القوات المشتركة والقوات الجنوبية دكت أوكار الميليشيات في بيت الشرجي والعود شمال غرب الضالع، وتم إحراق آلية وسقوط عدد من الجرحى، في حين تواصلت المواجهات بين الجانبين في جبهة الحشاء.

وفي جبهة مريس شمال الضالع، قصفت قوات المشتركة والجنوبية مواقع للحوثيين في منطقة يعيس شمالي جبهة مريس، ما أسفر عن تدمير عربات وآليات تابعة لها، ومصرع وجرح من كان على متنها، كما قصفت تعزيزات للحوثيين في منطقة الزيلة شمال مريس، ما أدى إلى مصرع وإصابة عناصر حوثية.

وفي الجوف، قتل وأصيب تسعة عناصر من الميليشيات بنيران قوات الجيش اليمني، في جبهة خب والشعف شمال المحافظة، في كمين نصبته القوات لهم في جبهة المهاشمة، بالمديرية، فيما تم أسر أحد عناصر الحوثي في العملية.

ونقل المركز الإعلامي للجيش اليمني عن مصدر عسكري قوله إن مقاتلي الجيش أفشلوا محاولة تسلل مجموعة من عناصر المليشيات إلى أحد المواقع بجبهة المهاشمة، مشيراً إلى أنه تم استدراج عناصر الحوثي المتسللة إلى كمين محكم، وتمكنوا من أسر مشرف حوثي وقتل ثلاثة من عناصر الميليشيات وأصابوا ستة آخرين.

وفي صنعاء، واصلت الميليشيات دهم محال الصرافة والبنوك في صنعاء ومناطق سيطرتها، وقامت باعتقال ملاكها على خلفية العملة الجديدة، وفقاً لمصادر مصرفية، مشيرة إلى أن الميليشيات صادرت، أمس الجمعة، 12 مليون ريال من العملة الجديدة في مديرية أرحب شمال صنعاء.

وفي الضالع، نهبت الميلشيات مخازن الإغاثة والمساعدات في الحُشاء وصادرتها لمصلحة عناصرها، فيما أقدم مسلح حوثي في إب على قتل مدني بدم بارد، وسط مدينة إب عاصمة المحافظة.

- 12

مليون ريال من العملة

الجديدة صادرتها

الميليشيات الحوثية

في مديرية أرحب

شمال صنعاء.