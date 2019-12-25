إتلاف وتفجير 1800 لغم وعبوة ناسفة في صعدة

المصدر: عدن - وكالات

نفذ فريق المسح الفني، التابع للمشروع السعودي «مسام»، عملية إتلاف وتفجير لـ1800 لغم وعبوة ناسفة وقذيفة غير منفجرة، في مديرية كتاف بمحافظة صعدة. وقال قائد فريق المسح الفني، المقدم حسين العقيلي، في تصريحات صحافية، إن عملية التفجير تضمنت إتلاف 400 لغم مضاد للدروع، و400 فيوز وكبسولة، و50 لغماً فردياً، و50 عبوة ناسفة ومئات القذائف والذخائر غير المنفجرة. وأكد العقيلي أن الألغام التي أتلفت، أمس، تم نزعها من قِبل فريقه من منطقة وسوق البقع، وهي منطقة تجمع سكاني، ومنطقة سلاطة، وغيرهما من المناطق الحيوية التابِعة لمديرية كتاف. وأشار إلى أن هذه العملية تعد الأولى لمشروع مسام في محافظة صعدة، ليصل إجمالي عدد عمليات الإتلاف والتفجير الذي نفذها مشروع مسام إلى 57 عملية في اليمن.

ويعمل مشروع مسام في اليمن، للعام الثاني على التوالي، في سبع محافظات يمنية، هي: مأرب، الجوف، شبوة، تعز، الحديدة، لحج، وصعدة.