الميليشيات تحكم بإعدام 4 مختطفين.. ووفاة آخر بعد خروجه

المصدر: صنعاء - الإمارات اليوم

أصدرت الشعبة الاستئنافية بالمحكمة الجزائية المتخصصة (أمن الدولة) الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي الانقلابية حكماً بإعدام أربعة من المختطفين المحتجزين في سجونها، في حين توفي معتقل سابق بعد الإفراح عنه بأيام.

وذكر المحامي عبدالمجيد صبرة المتخصص في متابعة قضايا المختطفين لدى الميليشيات، أن المحكمة الخاضعة لسيطرة الحوثيين أيدت حكماً سابقاً بإعدام أربعة من المختطفين، هم محمد هادي ظافر وعلي محمد علي الحسيني وأحمد ضيف الله الحمزي وعبدالمجيد عبدالحميد محمد علوس.

من جهة أخرى، توفي التربوي محمد عبده حسن الجحدري، بعد أيام من الإفراج عنه من معتقلات ميليشيات الحوثي في عملية تبادل أسرى جرت بين الحوثيين والشرعية وفقاً لمصادر في أسرة المختطف، مشيرة إلى أن الجحدري تعرض للتعذيب والإخفاء القسري لأكثر من عامين في معتقلات الحوثي، ما أدى إلى تدهور صحته ووفاته.

