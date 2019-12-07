قيادي حوثي يعتدي على معلمات داخل مدرسة

المصدر: صنعاء - وكالات

اعتدى قيادي، في ميليشيات الحوثي الانقلابية، على مدرسات داخل مدرسة للبنات في مدينة البيضاء، وسط اليمن، وقام بطردهن في واقعة لاقت استهجاناً واسعاً.

وقال مصدر محلي إن المدعو عبدالله أحمد الجمالي، المُعين من قبل ميليشيات الحوثي وكيلاً لمحافظة البيضاء، اقتحم هو ومرافقوه بأسلحتهم مدرسة اللسواس، وقام بشتم وطرد المعلمات بذريعة أنهن من مؤيدات الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح.

وأضاف أن المعلمات تقدمن بشكوى خطية للمحافظ المعين من قبل الحوثيين ضد المدعو الجمالي، فأصدر الأول توجيهات بحرمانهن من الراتب لهذا الشهر (يدفعه الأهالي بمعدل 18 ألف ريال يمني لكل معلمة)، عقاباً لهن على الشكوى بحق الوكيل الحوثي.

وتداول ناشطون يمنيون، على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر «الجمالي» حاملاً سلاحه، لحظة تهجمه على إحدى المعلمات وطردها من داخل المدرسة، معبرين عن رفضهم هذا التصرف الخارج عن العادات والتقاليد من قبل المسؤول الحوثي. وأكدوا أن الميليشيات تشجع عناصرها على ارتكاب مثل هذه السلوكيات المقيتة، في مسعى منها لهدم القيم الحميدة التي تربى عليها المجتمع.