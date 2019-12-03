اليمن يدعو المنظمات إلى عدم الخضوع للابتزاز الحوثي

المصدر: عدن - سبأ نت

دعا رئيس الوزراء اليمني، الدكتور معين عبدالملك، المنظمات الدولية العاملة في اليمن إلى عدم الخضوع لعمليات الابتزاز التي تمارسها ضدها ميليشيات الحوثي الانقلابية، أو محاولة الميليشيات إجبار المنظمات على توجيه برامجها ومساعداتها إلى أماكن ومجالات معينة تحقق لهم مكاسب مادية أو سياسية أو عسكرية، مؤكداً أن الخضوع لهذا الابتزاز يهدد في المقام الأول صدقية الأمم المتحدة، ويزيد من بطش الميليشيات ضد الشعب اليمني، وحرمانه من حقوقه.

أضاف خلال لقائه في العاصمة المؤقتة عدن، مع ممثلي منظمات ووكالات الأمم المتحدة العاملة في اليمن، أن معالجة الكارثة الإنسانية في اليمن الناجمة عن انقلاب ميليشيات الحوثي وإشعالها للحرب، تكمن في معالجة جذورها من خلال السلام واستعادة وبناء مؤسسات الدولة، مشيراً إلى أن الأمم المتحدة شريكة للحكومة في رعاية عملية السلام، والتعاطي مع الأزمة الإنسانية، وتعزيز قدرات الدولة وإمكاناتها.

وتابع: «الحكومة اليمنية تنظر إلى الأمم المتحدة وإلى مكاتبها ووكالاتها ومنظماتها كشريك أساسي لنا، ويهمنا أن نعزز هذه الشراكة، ونسعى للعمل معاً لمعالجة أية اختلالات أو مشكلات، لأن هذا هو ما سيحقق التكامل، وينعكس في الأخير على تجاوز الأزمة الإنسانية الصعبة التي تمر بها اليمن».

وأوضح أن خطط الحكومة في المرحلة المقبلة هي تطبيع الأوضاع في المناطق المحررة، ونشر الأمن والاستقرار والتعاطي بمسؤولية مع الوضع الإنساني في اليمن ككل، والحرص على توسيع شريحة المستفيدين من انتظام الرواتب.