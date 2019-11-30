الميليشيات تتجه إلى إهدار دم فنان يمني

المصدر: صنعاء - الإمارات اليوم

أكدت مصادر مطلعة، في العاصمة اليمنية صنعاء، وجود تحركات في وزارة الثقافة والسياحة الواقعة تحت سيطرة ميليشيات الحوثي الانقلابية في صنعاء، لتوجيه اتهامات بالخيانة للفنان اليمني الشاب صلاح الأخفش، على خلفية زيارة فنية.

وأوضحت المصادر أن مطالبات من قبل قيادات حوثية في العاصمة صنعاء، وجهت إلى الوزارة بتقديم عرائض اتهام للنيابة لمحافظة الفنان صلاح الأخفش بتهمة الخيانة، بعد قيامه برحلة فنية في عدد من دول الخليج، وطالبت تلك العرائض بإهدار دم الفنان في حال رجوعه إلى صنعاء، التي يحظى فيها وجميع مناطق اليمن بشعبية كبيرة، بعد اشتهاره بأغنيته «يا ليالي يا ليالي»، التي غناها عدد من الفنانين العرب.

وعلق عدد من النشطاء اليمنيين على مواقع التواصل الاجتماعي على هذا التوجه، منددين بنهج الميليشيات تجاه الفنانين والمبدعين والصحافيين والنشطاء وأصحاب الفكر، وأنها لا تعرف سوى لغة الموت ونشر الكراهية في أوساط أبناء الشعب.