تحركات لعناصر «حزب الله» اللبناني في الحديدة

المصدر: صنعاء - الإمارات اليوم

أكدت وسائل إعلام يمنية وجود تحركات لعناصر من ميليشيات «حزب الله» اللبناني في مدينة الحديدة، الأمر الذي أكده سكان محليون في المدينة لـ«الإمارات اليوم»، مشيرين إلى وجود عناصر أجنبية يعتقد أنهم ينتمون إلى ميليشيات «حزب الله» اللبناني والحشد الشعبي في العراق، يقومون بعمليات مسح ميداني لمناطق التماس في مدينة الحديدة، وعلى طول الشريط الساحلي الممتد من المدينة مركز المحافظة إلى مديرية حيس جنوب الحديدة.

وأشار السكان المحليون إلى أن التحركات تتم بسيارات مدنية، وأخرى تحمل شعارات «إسعاف» والهلال الأحمر اليمني، ترافقها عربات عسكرية عليها مسلحون حوثيون، وتتنقل بشكل سري وآخر علني وعلى مرأى من لجان المراقبة ومناطق التماس بين القوات المشتركة والحوثيين، لافتة إلى وجود حركة غير طبيعية ومكثفة لتلك العناصر في مناطق عدة بالحديدة ومحيطها لا تبشر بخير لسكان المدينة أو القوات المشتركة.

وكانت أطلقت دعوات محلية وأهلية في مناطق عدة بالساحل الغربي، تناشد القيادة المشتركة بالساحل الغربي لأخذ قرار حاسم تجاه تحركات الحوثيين وعناصرهم المرتزقة الأجنبية التي تمارس بحقهم شتى صنوف الجرائم شبه اليومية، ورفعت وتيرة التصعيد العسكري، وزادت من شن الهجمات والضرب المكثف، واستخدام كل الأسلحة بما فيها الصواريخ والطائرات المسيرة.

وشددت الدعوات على ضرورة استكمال تحرير التحيتا وحيس وبقية المناطق في جنوب الحديدة.