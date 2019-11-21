الجيش اليمني يدمر تحصينات حوثية في صعدة.. وتجدّد المواجهات بتعز

المصدر: صنعاء - الإمارات اليوم

قصفت مدفعية الجيش اليمني مواقع لميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران في محافظة صعدة، ما أدى إلى تدمير تحصينات وآليات عسكرية حوثية، ومصرع وإصابة عدد من عناصر الميليشيات، فيما تجددت المواجهات بين القوات اليمنية المشتركة والميليشيات في جبهات غرب محافظة تعز، مخلفة قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين، بينما واصلت الميليشيات تصعيدها العسكري بجبهات الساحل الغربي لليمن.

وتفصيلاً، أكدت مصادر عسكرية في تعز، تجدد المعارك العنيفة بين القوات المشتركة من جهة، وميليشيات الحوثي من جهة أخرى، تركزت في منطقة البرح وجبهة مدرات.

وأشارت المصادر إلى أن ميليشيات الحوثي تكبّدت خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، على أيدي قوات اللواء 20 مشاة، التابع للقوات المشتركة، موضحة أن من بين قتلى الميليشيات قيادات ميدانية، كما تمكنت وحدة المدفعية باللواء من تدمير عدد من الآليات العسكرية والأسلحة الثقيلة والمتوسطة، التي دفعت بها الميليشيات إلى مناطق المواجهات.

وتمكنت قوات الجيش اليمني، غرب تعز، من صد هجوم لميليشيات الحوثي بمنطقة مدارات، وآخر باتجاه مناطق حذران والصياحي وتبة الخندق غرب المدينة.

وفي صعدة، أكدت مصادر مصرع القيادي الحوثي، محمد مقبل القيسي، المكنى (أبوهمدان)، مع ثلاثة من مرافقيه، في عملية عسكرية نوعية لقوات الجيش اليمني مسنودة بالتحالف العربي في جبهة باقم شمال المحافظة.

وأشارت المصادر إلى أن العملية جاءت عقب محاولة تسلل لعناصر الحوثي باتجاه مواقع الجيش، ما دفع القوات المرابطة في المنطقة إلى شن هجوم معاكس وتكبيد الميليشيات قتلى وجرحى، إلى جانب تدمير آليات عسكرية عدة تابعة لهم.

ونفذت مقاتلات التحالف عمليات تمشيط واسعة ضد مواقع ميليشيات الحوثي في وادي آل أبوجبارة بجبهة كتاف، شرق صعدة، وشنت سلسلة من الغارات على جروف وكهوف جبلية في وادي آل جبارة، بعد رصد تحركات للحوثيين في التباب المحيطة بالوادي.

وقصفت مدفعية الجيش اليمني مواقع للميليشيات في مديريتَي رازح ومنبه، شمال المحافظة، وأخرى في المناطق الفاصلة بين مديريتَي الظاهر وحيدان، تركزت في منطقتَي بني صياح وغافرة، وأدت إلى تدمير تحصينات حوثية، ومصرع وإصابة عدد من عناصر الحوثي.

وفي الحديدة على الساحل الغربي لليمن، واصلت ميليشيات الحوثي خروقاتها اليومية للهدنة الأممية، وقصفت مواقع للقوات المشتركة في مديرية الدريهمي بـ23 قذيفة مدفعية، وأخرى بالأسلحة الرشاشة المتوسطة من مناطق تمركزها في منطقة الجربة العليا، كما قامت بقصف مناطق عدة في مديرية حيس، ومنطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا بجنوب المحافظة، ما أدى إلى إصابة اثنين من المدنيين بينهما امرأة.

وأفادت مصادر في القوات المشتركة بأن الميليشيات الحوثية تكبّدت، خلال الأيام الماضية، عدداً من القتلى والجرحى، خلال عمليات تصدي القوات المشتركة لهجمات ومحاولات التسلل الحوثية في جبهات مختلفة.

وأكدت مصادر محلية في حيس وقوع انفجارات عنيفة في مخازن ومناطق خاضعة لسيطرة الميليشيات الحوثية شرق المديرية، وتسببت في حالة من الخوف والذعر في أوساط السكان، مرجحة أن يكون الانفجار ناتجاً عن فشل الميليشيات في صناعة متفجرات وألغام تحت إشراف عناصر من «الحرس الثوري الإيراني».

- انفجارات عنيفة بمخازن تابعة للميليشيات

في الحديدة تثير الذعر بين المدنيين.

- الحوثيون يواصلون

خرق هدنة الحديدة،

ويستهدفون

الدريهمي بـ23

قذيفة مدفعية.