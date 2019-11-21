الإفراج عن 3 سفن اختطفها الحوثيون

المصدر: عواصم - وكالات

أعلنت وزارة خارجية كوريا الجنوبية، أمس، أن ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، أفرجت عن ثلاث سفن و16 شخصاً، كانت الميليشيات قد اختطفتهم في وقت سابق من مياه البحر الأحمر، وأضافت الوزارة أنها أبلغت أسرتَي اثنين من أبناء كوريا الجنوبية كانا ضمن أفراد الطاقم، بالإفراج عنهما.

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، أصدر بياناً، مساء الأحد الماضي، قال فيه إنه أثناء إبحار القاطرة البحرية «رابغ-3»، بجنوب البحر الأحمر، تعرضت لعملية خطف وسطو مسلح من قبل زورقين على متنهما عناصر إرهابية تتبع ميليشيات الحوثي الإرهابية، موضحاً أن القاطرة البحرية كانت تقوم بقطر حفار بحري تملكه إحدى الشركات الكورية الجنوبية، وأن العملية الإرهابية من الميليشيات تؤكد الخطر الذي تمثله على حرية الملاحة الدولية والتجارة العالمية، كما أنها سابقة إجرامية لأمن مضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر البحري بعمليات الخطف والقرصنة.

ودانت دولة الإمارات اختطاف ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، للقاطرة البحرية «رابغ-3»، وذكرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها، مساء أول من أمس، أن الإمارات العربية المتحدة تدين هذه الأعمال غير المسؤولة، التي تمثل تهديداً حقيقياً لحرية الملاحة الدولية والتجارة العالمية، وتعد سابقة خطيرة تمس بأمن مضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر، وأكد البيان ضرورة الحفاظ على أمن وسلامة أفراد طاقم القاطرة متعدد الجنسيات بحسب ما ينص عليه القانون الدولي.

- الميليشيات أفرجت

عن 16 شخصاً

اختطفتهم من

مياه البحر الأحمر.