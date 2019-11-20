16 طن مساعدات غذائية من الإمارات لأهالي شبوة

المصدر: شبوة - وكالات

سيّرت دولة الإمارات، ممثلة في ذراعها الإنسانية هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أول من أمس، قافلة إغاثية، تشمل سلالاً تزن 17 طناً من المساعدات الغذائية، تستهدف ذوي الدخل المحدود في منطقة الغيل بمديرية الروضة في محافظة شبوة، وذلك في إطار جهودها الإنسانية والإغاثية التي تبذلها على مختلف الصعد، لمساعدة الأشقاء في اليمن والتخفيف من معاناتهم، وتحسين ظروفهم المعيشية.

ووزع فريق الهيئة، ضمن هذه الجولة من المساعدات، 200 سلة غذائية متنوعة تزن 16 طناً، استهدفت الأسر المعوزة والمحتاجة وذوي الدخل المحدود في منطقة الغيل، واستفاد منها 1100 فرد، وذلك للحد من مستوى العوز الغذائي، وتوفير العيش الكريم للأهالي.

من جانبهم، عبر المستفيدون عن شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات قيادة وشعباً، على هذا العون الكبير واللفتة الإنسانية التي ستسهم في التخفيف من معاناة الكثير من الأسر في وسط هذه الظروف المعيشية الصعبة، نظراً لتردي الأوضاع الاقتصادية، وانعدام فرص العمل، وبالتالي مصادر الدخل لدى عدد كبير من أرباب الأسر في عموم المحافظة.

جدير بالذكر أن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وزعت منذ بدء عام 2019 عدد 33 ألفاً و374 سلة غذائية، بمعدل 1917 طناً، استفاد منها 159 ألفاً و50 فرداً من الأسر المحتاجة والمتضررة في محافظة شبوة.

من ناحية أخرى، أعلنت منظمة «أطباء بلا حدود» الإنسانية الدولية، أمس، إعادة افتتاح مستشفاها في مدينة المخاء على الساحل الغربي لليمن، بعد نحو أسبوعين من تعرضه لحريق، جراء هجوم حوثي على المدينة.

وقالت المنظمة في تغريدة على حسابها في «تويتر»: «تعيد (أطباء بلا حدود) اليوم افتتاح مستشفاها في المخاء».

وأضافت أن «المستشفى كان خارج الخدمة خلال الأسبوعين الماضيين، إذ تعرض لدمار جزئي، نتيجة هجوم جوي ضرب المباني المجاورة».

وكان المستشفى، التابع للمنظمة قد تعرض في السابع من نوفمبر الجاري لحريق، جرّاء استهداف الحوثيين بهجوم صاروخي وطائرات مسيرة مفخّخة للمنطقة التي يقع فيها المستشفى، دون وقوع أي إصابات بشرية للعاملين فيه. وسقطت طائرة حوثية مسيرة بمحاذاة المستشفى، ما تسبب في حدوث حريق في أجزاء من المستشفى، واحتراق الصيدلية التابعة له بالكامل، كما دمر مبنى المكاتب الإدارية، وتعرض أحد المباني للحريق، وتحطمت نوافذ المستشفى.

وأعلنت المنظمة حينها تعليق العمل في المستشفى، والعمل على نقل المرضى الذين كانوا يتلقون العلاج فيه إلى مرافق أخرى.

وافتتحت «أطباء بلا حدود» مستشفى المخاء الجراحي في أغسطس 2018، لتقديم الرعاية الجراحية الطارئة للمرضى المصابين بجروح، وكذلك لتقديم خدمات جراحية طارئة أخرى، مثل إجراء عمليات الولادة القيصرية في حالات الولادة المعقّدة.

ويعتبر المستشفى الذي يحتوي على 35 سريراً المستشفى المدني الوحيد في المخاء، الذي يقدّم هذا النوع من خدمات الرعاية الطبية بشكل مجاني.