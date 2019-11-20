«مسام» ينتزع 1658 لغماً حوثياً خلال أسبوع

المصدر: الرياض - وكالات

أعلن المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن (مسام)، انتزاع 1658 لغماً وعبوة ناسفة زرعها ميليشيات الحوثي الانقلابية في عدد من المناطق المحررة، خلال الأسبوع الثاني من شهر نوفمبر الجاري.

وذكر ‏مدير عام المشروع، أسامة القصيبي، في بيان، أن الفرق الميدانية للمشروع نزعت خلال الأسبوع الثاني من نوفمبر 1658 لغماً، وذخيرة غير منفجرة، لافتاً إلى انتزاع 1140 ذخيرة غير منفجرة، و43 عبوة ناسفة، بالإضافة إلى 464 لغماً مضاداً للدبابات، و11 لغماً مضاداً للأفراد.

وأوضح القصيبي أن الفرق الهندسية للمشروع نزعت منذ بداية الشهر الجاري ولغاية يوم 14 منه 3186 لغماً، وذخيرة غير منفجرة، وعبوة ناسفة. وأشار إلى أن فرق «مسام» نزعت منذ انطلاق المشروع حتى 14 نوفمبر الجاري 105 آلاف و395 لغماً، وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة كانت قد زرعتها الميليشيات الحوثية.

إلى ذلك، قتلت امرأة وأصيب زوجها، أول من أمس، جراء انفجار لغم حوثي في مديرية ذوباب بمحافظة تعز، جنوب غربي اليمن ضمن الساحل الغربي للبلاد. ووفق مصادر طبية في مستشفى المخا، فإن المواطن صالح سالم أحمد الميطي، البالغ من العمر 60 عاماً، أصيب بجروح وكسر مفتوح في ساقه اليمنى، في حين وصلت زوجته إلى المستشفى وقد لفظت أنفاسها الأخيرة نتيجة الإصابات العميقة.

وبحسب تصريحات رسمية، هناك ما يزيد على مليون ونصف المليون لغم وعبوة ناسفة مازالت مزروعة، ولم يتم نزعها. وكان تقرير حقوقي، أفاد بأن ميليشيا الحوثي الانقلابية، ومنذ انقلابها على السلطة الشرعية في سبتمبر 2014، اعتمدت استراتيجية ممنهجة في استخدام الألغام والمتفجرات بصنوفها كافة. وأكد أن زراعة الألغام التي انفردت بها ميليشيات الحوثي في اليمن، جعلتها «من أكبر حقول الألغام على وجه الأرض».