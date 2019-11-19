الحكومة اليمنية تؤكد التزامها باتفاق الرياض

المصدر: عدن - الإمارات

عاد رئيس الحكومة اليمنية الدكتور معين عبدالملك، أمس، إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن لممارسة مهامه وفقاً لاتفاق الرياض الموقع بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي، وأكد عبدالملك التزام الحكومة بتطبيق اتفاق الرياض، وتطبيع الأوضاع في المناطق المحررة، وإصلاح وضع مؤسسات الدولة، واستيعاب كل القوى ضمن بنية الدولة.

وقال عبدالملك، في منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «‏وصلنا إلى عدن والتحديات أمامنا كبيرة، لكن إرادتنا جميعاً أقوى للمضي قدماً في تطبيق اتفاق الرياض، وبما يضمن ويؤسس لمرحلة جديدة من حضور الدولة ومؤسساتها وبمشاركة كل الأطياف الوطنية».

وأضاف: «‏نوحد جهودنا جميعاً اليوم لهزيمة المشروع الإيراني في اليمن واستعادة الدولة»، لافتاً إلى أن ‏حضور الدولة في عدن يعني عودتها لممارسة مسؤولياتها، وعودة عدن للعب الدور الذي تستحقه عاصمةً مؤقتة لليمن ومركزاً للمدنية والتنوير.

إلى ذلك، وجّه عبدالملك، تحية تقدير لقبائل محافظة البيضاء وأبنائها على ما قدموه ويقدمونه من نموذج في التصدي الشجاع للانقلاب الحوثي وتلقين عناصره المتمردة هزيمة قاسية ومذلة، والالتفاف صفاً واحداً لمناصرة إخوانهم في المحافظات الأخرى لاستعادة السلطة الشرعية ومؤسسات الدولة. وأكد عبدالملك، خلال لقائه محافظ البيضاء اللواء ناصر السوادي، أن الحكومة تسعى دائماً إلى عودة الحياة وتطبيع الأوضاع من خلال تمكين مؤسسات الدولة والسلطات المحلية من مزاولة عملها وفق الإمكانات المتاحة.

وجرى خلال اللقاء مناقشة مستجدات سير المعارك وآلية استكمال تحرير ما تبقى من مناطق المحافظة من ميليشيات التمرد والانقلاب الحوثية، والاحتياجات الضرورية لاستكمال عملية التحرير.

