الإمارات تسيّر قافلة مساعدات غذائية لأهالي حضرموت

المصدر: حضرموت - وام

سيّرت دولة الإمارات قافلة مساعدات غذائية جديدة إلى أهالي مديرية بروم ميفع بمحافظة حضرموت اليمنية، استفاد منها 4500 فرد من ذوي الدخل المحدود والأسر المحتاجة، وذلك في إطار جهودها الرامية لرفع المعاناة وتطبيع حياة الأسر التي تعاني أوضاعاً صعبة بسبب الظروف الاقتصادية التي يمر بها اليمن الشقيق.

وقامت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بتوزيع 900 سلة غذائية تزن «72 طناً و720 كيلوغراماً» على مناطق «حصاحصة، وانتيشة، والمسيني، وحرو، وظلومة» بالمديرية، ضمن سلسلة من الحملات نفذتها في عموم مناطق حضرموت، ووصلت إلى مناطق نائية عدة. وأعرب المستفيدون عقب تسلمهم المواد الإغاثية، عن شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات قيادة وحكومة وشعباً على وقفتها الأخوية في محنتهم وجهود الإغاثة المتواصلة لأبناء محافظة حضرموت. يذكر أن عدد السلال الغذائية، التي تم توزيعها منذ بداية عام التسامح، بلغت 33 ألفاً و644 سلة غذائية بمعدل، 2718 طناً و435.2 كيلوغراماً، استهدفت 168 ألفاً و220 فرداً من الأسر المحتاجة في محافظة حضرموت.

900

سلة غذائية تزن 72 طناً

وزّعتها «الهلال»

على خمس مناطق.