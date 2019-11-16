الميليشيات تقتحم محال الصرافة في صنعاء وتنهب أموال العملاء

المصدر: صنعاء - الإمارات اليوم

أقدمت ميليشيات الحوثي الانقلابية، الليلة قبل الماضية، على اقتحام عدد من محال الصرافة في العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرتها، في ظل فرض إجراءات حوثية جديدة على البنوك العاملة بمناطقها.

وذكرت مصادر مصرفية في صنعاء أن عناصر حوثية اقتحمت عدداً من محال الصرافة في العاصمة، وقامت بنهب أموال، وصادرت بيانات العملاء وأجهزة الصرافة، كما قامت بالاعتداء على العاملين بتلك المحال، بحجة قيامهم بالتعامل بالعملة اليمنية الجديدة.

يأتي ذلك في ظل تصاعد الانتهاكات الحوثية، التي تمارسها ضد القطاع الخاص ومحال التجار وشركات الصرافة، وإجبارهم على دفع إتاوات وجبايات للجماعة وقياداتها، وتهدد من يرفض بالسجن أو إغلاق محله.

إلى ذلك، فرضت ميليشيات الحوثي في صنعاء على البنوك بمناطق سيطرتها دفع تكاليف دراسة أبناء قتلاها في الجامعات الحكومية والأهلية، وفق ما تسميه الميليشيات «المنح الدراسية لأبناء الشهداء»، وفقاً لما نشرته وكالة «سبأ» الخاضعة لسيطرة الميليشيات، مشيرة إلى أن المبالغ سيتم توزيعها على خريجي «الثانوية العامة» الملتحقين بالجامعات في تخصصات: الهندسة والطب والعلوم الإدارية.

وفرضت الميليشيات عناصر تابعين لها في جميع التخصصات بالجامعات الحكومية والأهلية، تحت مسمى أبناء الشهداء، حيث قامت بتخصيص 5% في الجامعات الحكومية، وتوزيعهم عليها.