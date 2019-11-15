الإمارات تقدم 12 طناً من المساعدات الغذائية لأهالي بئر علي في شبوة

المصدر: شبوة - وام

قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة 12 طناً من المساعدات الغذائية لأهالي منطقة «بئر علي» بمديرية رضوم في محافظة شبوة اليمنية، في إطار جهودها الإنسانية والإغاثية المتواصلة لمساعدة الأشقاء في اليمن، والتخفيف من معاناتهم، وتحسين ظروفهم المعيشية.

فقد سيرت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، الذراع الإنسانية لدولة الإمارات، قافلة إغاثية إلى منطقة بئر علي شملت 150 سلة غذائية، جرى توزيعها على الأسر غير القادرة.

من جانبهم عبر أهالي منطقة بئر علي عن شكرهم لدولة الإمارات قيادة وحكومة وشعباً، على هذا العون الكبير واللفتة الإنسانية التي من شأنها التخفيف من معاناتهم.

جدير بالذكر أن عدد السلال الغذائية التي تم توزيعها منذ بداية «عام التسامح 2019» في محافظة شبوة بلغ 33 ألفاً و174 سلة غذائية، بمعدل 1900 طن و480 كيلوغراماً، استهدفت نحو 158 فرداً من الأسر غير القادرة.

- عدد السلال الغذائية التي تم توزيعها منذ

بداية «عام التسامح 2019» في محافظة شبوة

بلغ 33 ألفاً و174 سلة غذائية، بمعدل 1900

طن و480 كيلوغراماً.