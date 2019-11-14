البعثة الأممية: نبذل جهداً كبيراً لإرساء الأمن في الحديدة

المصدر: الرياض - سبأنت

أكد رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار رئيس بعثة الأمم المتحدة في الحديدة، الجنرال أبهيجيت جوها، أن البعثة تبذل مختلف الجهود التي من شأنها الإسهام في إرساء السلام والأمن بمحافظة الحديدة، الواقعة على الساحل الغربي لليمن، فيما طالبت الحكومة اليمنية بموقف واضح إزاء الخروقات التي ترتكبها ميليشيات الحوثي الانقلابية.

وبحث المسؤول الأممي مع نائب الرئيس اليمني، علي محسن صالح، أمس، عدداً من القضايا والموضوعات المرتبطة بآليات تثبيت وقف إطلاق النار، وخطوات تنفيذ الاتفاق الخاص بالحديدة المنبثق عن تفاهمات استوكهولم.

وأشار صالح إلى توجيهات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، للفريق الحكومي في لجنة تنسيق إعادة الانتشار والوحدات العسكرية المختلفة، بتسهيل مهام بعثة الأمم المتحدة، والتعاون لما فيه تنفيذ الاتفاق، على الرغم من استمرار خروقات ميليشيات الحوثي الانقلابية، بعدم الالتزام بوقف إطلاق النار وإطلاق الطائرات المسيرة.

وأكد نائب الرئيس اليمني، في اللقاء الذي حضره رئيس الفريق الحكومي في لجنة إعادة الانتشار بالحديدة، اللواء الركن محمد عيضة، على ضرورة اتخاذ موقف واضح إزاء هذه الاختراقات التي تمارسها الميليشيات، بما من شأنه منع انهيار اتفاق الحديدة ومحاولات إفشاله.