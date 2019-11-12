الإمارات تعيد تأهيل 36 مدرسة في الساحل الغربي لليمن

المصدر: الحديدة - وام

افتتحت دولة الإمارات - عبر ذراعها الإنسانية هيئة الهلال الأحمر - مدرسة جديدة في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة اليمنية، تخدم 800 طالب، فيما تشهد الأسابيع المقبلة افتتاح ثماني مدارس أخرى، ليرتفع عدد المرافق التعليمية التي أعادت الإمارات ترميمها وتأهيلها وتأثيثها إلى 36، موزعة على امتداد مديريات الساحل الغربي المحررة.

وافتتحت هيئة الهلال الأحمر، أول من أمس، مدرسة الفتح في منطقة قطابة التابعة لمديرية الخوخة، وسط فرحة عارمة لدى أهالي المنطقة.

وأوضح ممثل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في الساحل الغربي أن الهيئة تعمل وفق خطة استراتيجية وبوتيرة عالية، لضمان استئناف العملية التعليمية على طول امتداد مديريات الساحل الغربي المحررة، موضحاً أن المنطقة التي تقع بها المدرسة ذات كثافة سكانية، وسيتمكن 800 طالب وطالبة من العودة إلى صفوفهم الدراسية.

من جهته، نقل مدير مكتب التربية والتعليم في مديرية الخوخة، إبراهيم أجعش، شكر وتقدير منتسبي القطاع التعليمي وأهالى المديرية كافة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وأكد في تصريح صحافي أن الإمارات تمكنت عبر ذراعها الإنسانية (هيئة الهلال الأحمر)، من سد الفراغ الحاصل وانتشال قطاع التعليم المدمر في مديرية الخوخة، ومختلف مديريات الساحل الغربي.

وفي السياق نفسه، أكد مدير مدرسة الفتح، محمد العود، أن المدرسة كانت قد خرجت عن الجاهزية، وتوقف التدريس فيها تماماً قبل أن تتدخل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في إعادة ترميمها وتأهيلها وتأثيثها، ولفت إلى أن هذه هي المدرسة الثالثة التي أعادت الإمارات ترميمها وتأهيلها في منطقة قطابة.

800

طالب، يعودون إلى

صفوفهم بمدرسة

«الفتح» في الخوخة.