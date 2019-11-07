الإمارات تسيّر قافلة مساعدات لأهالي الدريهمي

المصدر: الحديدة - وام

سيّرت دولة الإمارات العربية المتحدة قافلة مساعدات، تحوى 40 طناً من المواد الغذائية، إلى مديرية الدريهمي التابعة لمحافظة الحديدة غرب اليمن، ضمن برنامج مساعداتها الغذائية المتواصلة للشعب اليمني، وقوفاً إلى جانبه في محنته.

وشملت القافلة سلالاً غذائية متكاملة استفاد منها 5600 شخص، ينتمون إلى أكثر من 800 أسرة موزعة على ثلاث قرى، هي المبرق ويختر والكتف، بمنطقة غليفقة الساحلية.

ويأتي هذا الدعم، الذي تقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة، وفق مسح دقيق متجدد للأسر غير القادرة على طول الساحل الغربي لليمن من باب المندب بمحافظة تعز جنوباً، وصولاً إلى المناطق المحررة بمدينة الحديدة شمالاً. وعبر المواطنون اليمنيون في منطقة غليفقة عن سعادتهم بتواصل المساعدات الإماراتية إليهم في ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشونها، وأعربوا عن شكرهم لدولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وحكومة وشعباً، لوقفتها الأخوية المشهودة إلى جانبهم حتى تنجلي محنتهم، وأشادوا بجهود هيئة الهلال الأحمر الإماراتي التي تقف إلى جانبهم منذ تحرير منطقتهم قبل نحو عامين.

إلى ذلك، قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة - ممثلة في ذراعها الإنسانية هيئة الهلال الأحمر الإماراتي - كميات جديدة من الأدوية والمحاليل المخبرية لثلاثة مراكز طبية في محافظة الحديدة، ضمن برنامج الاستجابة السريعة والدعم المتواصل للقطاع الصحي في الساحل الغربي اليمني.

شملت تلك المساعدات الطبية مركز المتينة بمديرية التحيتا، ومركزي الطائف والشجيرة بمديرية الدريهمي، وهي المراكز الثلاثة التي سارعت دولة الإمارات العربية المتحدة، عبر هيئة الهلال الأحمر، إلى إعادة ترميمها وتأهيلها وتزويدها بالمستلزمات الطبية، وتأمين رواتب الكادر الطبي فيها، لضمان تقديم الخدمات المجانية للمواطنين اليمنيين على طول الساحل الغربي اليمني.

وأشاد نائب مدير مكتب الصحة بمحافظة الحديدة، الدكتور عبدالعزيز منصر، بالدعم الإماراتي السخي والمدروس للقطاع الصحي بالساحل الغربي اليمني، مؤكداً أنه حقق أهدافه المرجوة في تقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين اليمنيين، وتخفيف المعاناة عن كاهلهم في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها اليمن وشعبه.

وقال منصر في تصريح، خلال حضوره عملية التسليم برفقة الفريق الطبي التابع لـ«الهلال الأحمر»: «تسلمنا دفعات جديدة من الأدوية والمحاليل المخبرية لثلاثة مراكز طبية، وفق حاجة كل منها من الأصناف والكميات المطلوبة».

ونقل منصر شكر قيادة القطاع الصحي وكادره في محافظة الحديدة، لدولة الإمارات ونهجها على الصعيد الإنساني في اليمن، وأياديها البيضاء التي تركت أثرها في كل بقعة باليمن.

الإمارات تزوّد القطاع الصحي في الحديدة بأدوية ومحاليل مخبرية.