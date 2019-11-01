مقاتلات التحالف تقصف مواقع حوثية في حجة وتدمر آليات عسكرية

المصدر: صنعاء - الإمارات اليوم

شنّت مقاتلات التحالف العربي سلسلة من الغارات المركزة على مواقع ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة إيرانياً، في محيط مدينة حرض الحدودية مع السعودية، ودمرت عدداً من الآليات الحوثية، فيما أسرت القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية في جبهة الضالع ثمانية عناصر من ميليشيات الحوثي، بينهم أطفال، وفي حين تواصلت العمليات العسكرية في جبهات الفاخر ومحيطها بين المشتركة والميليشيات، أكد قائد المقاومة الوطنية العميد طارق محمد عبدالله صالح، استمرار المعركة ضد الحوثيين حتى تحرير العاصمة صنعاء.

وفي التفاصيل، شنت مقاتلات التحالف العربي سلسلة من الغارات المركزة على مواقع ميليشيات الحوثي في محيط مدينة حرض الحدودية، في محافظة حجة، أدت إلى تدمير آليات عسكرية، ومصرع وإصابة من كانوا على متنها من عناصر الحوثي.

كما قصفت مواقع للميليشيات في مديرية باقم بمحافظة صعدة، ما أدى إلى تدمير عربة عسكرية كانت متمركزة في تخوم مركز المديرية، كما استهدفت بثلاث غارات تجمعات للميليشيات بالمديرية ذاتها.

من جانبها، قصفت قوات الجيش اليمني مواقع للميليشيات في مديرية رازح الحدودية، ما أدى إلى مصرع وإصابة عدد من عناصرها، بينهم أحد القياديين الميدانيين، وفقاً لمصادر عسكرية، أكدت أن القصف استهدف أحد التجمعات للميليشيات في منطقة شعبان بمديرية رازح، ما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى، بينهم قيادات ميدانية.

وفي محافظة الضالع، أكدت مصادر ميدانية أسر عدد من عناصر ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران في جبهة الفاخر، خلال عملية تسلل حاولوا من خلالها التقدم نحو مواقع القوات المشتركة في الجهة الغربية، مشيرة إلى أن القوات المشتركة والقوات الجنوبية تمكنت من أسر ثمانية من عناصر الميليشيات، بينهم صغار سنّ يقولون إنهم ضحية تغرير وخداع.

من جانبه، أكد عضو المركز الإعلامي لجبهة الضالع، مرزوق الصيادي، لـ«الإمارات اليوم»، أن القوات المشتركة والقوات الجنوبية، تمكنت من إيقاع قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات الحوثية أثناء شنها هجوماً معاكساً على مواقع الميليشيات في محيط جبهة الفاخر على حدود منطقة العود، التابعة لمحافظة إب.

وأشار الصيادي إلى أن جبهة الفاخر غرب مديرية قعطبة شهدت، أمس، مواجهات عنيفة بين القوات المشتركة المسنودة بقوات الحزام الأمني من جهة، وميليشيات الحوثي من جهة أخرى، بعد محاولة الميليشيات شن هجوم بمنطقة باب غلق وحبيل العبدي غرباً، كما حاولوا التسلل في محيط مواقع القوات المشتركة بمنطقة الفاخر منها لكمة عثمان والتباب المحيطة.

وأوضح أن القوات المشتركة تصدت للهجوم من قبل وحدات خاصة من اللواء 30 مدرع، واللواء الخامس قوات خاصة، وقوات الحزام الأمني، ومساندة كبيرة من القوات الجنوبية، والتي تمكنت من التصدي للهجوم، وتكبيد الميليشيات قتلى وجرحى، فيما فر البقية إلى مناطق العود في إب.

وكانت القوات المشتركة تمكنت، الليلة قبل الماضية، من كسر هجوم آخر للميليشيات حاولت من خلاله الالتفاف على مواقع القوات المشتركة في المناطق المحررة بمحيط منطقة العود، التابعة لمحافظة إب، تركز في مناطق سيلة هجار وحمان وحبيل العبدي وشعب المقاتيل شرق العود، وفقاً لمصادر ميدانية، أكدت أن القوات المشتركة تمكنت من قتل أربعة وإصابة عدد آخر من عناصر الحوثي.

في سياق متصل، شنت مدفعية القوات المشتركة قصفاً عنيفاً تكلل بإحراق عربة عسكرية للميليشيات، كانت متمركزة في الطريق الرابط بين الفاخر وبيت الشرجي، مواصلة بذلك مسلسل التضييق وفرض الخناق على الميليشيات، التي تكبدت في الأيام الماضية خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

وفي الجوف شرق العاصمة صنعاء، أكدت مصادر ميدانية مصرع وإصابة عدد من عناصر ميليشيات الحوثي، بغارات لمقاتلات التحالف استهدفت مواقع لهم في جبهة حام، غرب المحافظة، مشيرة إلى أن الغارات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف ميليشيات الحوثي، إلى جانب تدمير عدد من العربات والآليات القتالية التابعة لها.

وفي الساحل الغربي لليمن، واصلت ميليشيات الحوثي المدعومة إيرانياً استهدافها مواقع القوات المشتركة في مناطق عدة من الحديدة، في إطار استمرار خروقها اليومية للهدنة، ووقف إطلاق النار، وشنت قصفاً بالقذائف المدفعية والأسلحة الرشاشة على مدينة حيس، طالت الأحياء السكنية التي استهدفتها الأسلحة الرشاشة والقناصة بشكل كثيف وعشوائي.

كما استهدفت ميليشيات الحوثي مواقع المشتركة شرق مديرية الدريهمي جنوب الحديدة، بشكل كثيف.

من جهة أخرى، جدد قائد المقاومة الوطنية، العميد الركن طارق محمد عبدالله صالح، تأكيده أن المعركة مستمرة ومصيرية مع الميليشيات الحوثية حتى استعادة اليمن وعاصمته صنعاء، مؤكداً أن قضيته هي قضية وطن تجب استعادته.

من جهتها، أكدت مصادر في القوات المشتركة بالساحل الغربي لليمن أن ميليشيات الحوثي خرقت وقف إطلاق النار في جبهات التماس بالحديدة، مشيرة إلى أن فرق الرصد رصدت تصعيداً عسكرياً حوثياً في جبهات عدة بالحديدة، وأنها سجلت ارتكاب الميليشيات خلال 24 ساعة الماضية 49 خرقاً وانتهاكاً بحق القوات المشتركة والمدنيين في مناطق عدة من الحديدة.

يأتي ذلك في وقت واصلت الفرق الهندسية في القوات المشتركة نزع الألغام والعبوات الناسفة في ضواحي مدينة المخاء، ضمن جهودها المتواصلة في انتزاع ما زرعته الميليشيات الحوثية قبل دحرها وتحرير المدينة.

- الفرق الهندسية في القوات المشتركة واصلت

نزع الألغام في ضواحي المخاء، ضمن جهودها

المتواصلة في انتزاع ما زرعته الميليشيات.

- العميد طارق صالح أكد أن المعركة مستمرة

ومصيرية مع الميليشيات الحوثية، حتى

استعادة اليمن وعاصمته صنعاء.