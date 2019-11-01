حضرموت تستعد لحملة «الشـكر والوفاء للإمارات»

المصدر: عدن - الإمارات اليوم

تستعد محافظة حضرموت، جنوب اليمن، لإطلاق حملة شعبية لشكر دولة الإمارات العربية المتحدة، تبدأ مطلع شهر نوفمبر الجاري، تقديراً للدعم السخي الذي قدمته لمختلف المجالات الإنسانية والتنموية والخدمية في محافظة حضرموت.

وقال رئيس الحملة، الصحافي محمد عبدالله بوعيران، إن «الحملة ستبدأ مطلع شهر نوفمبر، وبترتيبات عالية، لتواكب حجم التضحيات والدعم السخي والمستمر من الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة، الذين قدموا الغالي والنفيس لنصل إلى حالة الاستقرار الأمني الذي يعيشيه ساحل حضرموت ومدينة المكلا».

وأكد القائمون على الحملة، أن جهود ودعم الإمارات جاءت في وقت كانت فيه في أمسّ الحاجة لها، منوهاً بأن الحملة هي للتعبير عن الوفاء والعرفان لهذا الدعم.

وبالتزامن مع الاستعدادات للحملة، أطلق نشطاء يمنيون في المحافظات الجنوبية، هاشتاغ «الوفاء والشكر للإمارات»، للتعبير عن العرفان لدولة الإمارات، لجهودها في تحرير وتنمية وإغاثة المحافظات المحررة.

وتفاعل عشرات السياسيين والنشطاء مع الهاشتاغ، الذي اجتاح موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، وأكدوا على الدور الكبير لدولة الإمارات، ضمن التحالف العربي الذي تقوده السعودية.

وقالوا إن الشكر والعرفان لدولة الإمارات لن يكون في هذه المرحلة فقط، ولكن ستتوارثه الأجيال جيلاً بعد جيل.