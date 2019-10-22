الجيش اليمني يسيطر على مــــواقع جديدة في صعدة بمساندة التحالف

المصدر: صنعاء - الإمارات اليوم

سيطرت قوات الجيش اليمني مسنودة بالتحالف العربي لدعم الشرعية، على مواقع جديدة في محافظة صعدة، فيما تمكنت لجنة الإشراف على تنفيذ اتفاق استوكهولم الخاص بإعادة الانتشار ووقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة من تثبيت نقطة مراقبة ثانية، بعد ساعات من عرقلة ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران لعمل الفرق التابعة للأمم المتحدة، كما استمرت الميليشيات في تصعيدها العسكري بجبهات الساحل الغربي، وتمكنت القوات المشتركة من السيطرة على جميع طرق الإمداد الرابطة بين محافظتي إب والضالع.

وتفصيلاً، تمكنت قوات الجيش اليمني مسنودة بمروحيات ومدفعية تحالف دعم الشرعية، من السيطرة على مواقع جديدة في جبهة رازح بمحافظة صعدة، وقال قائد محور رازح اللواء حمود الخرم لوكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، إن قوات الجيش اليمني سيطرت تحت غطاء ناري كثيف من قوات تحالف دعم الشرعية على مواقع جديدة في جبهة رازح وهي جبال العلم، والشعاب، واللبني، وصولاً إلى جبل الثائر، وأسفرت العمليات عن مقتل عدد من عناصر ميليشيات الحوثي الانقلابية.

وأوضح قائد اللواء السادس، اللواء غانم الجماعي، أن وحدة الهندسة العسكرية نزعت عشرات الألغام الفردية والعبوات الموجهة أثناء وبعد العمليات العسكرية.

وأكدت مصادر ميدانية مصرع وإصابة عدد من عناصر الحوثي في غارات لمقاتلات التحالف استهدفت مواقع حوثية في مديريات رازح ومنبه وباقم وشدا، وأسفرت أيضاً عن تدمير آليات عسكرية وتحصينات للميليشيات في تلك المديريات.

واستهدفت مقاتلات التحالف موقعاً للميليشيات في منطقة بني صياح بمديرية رازح الحدودية، ما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف الحوثيين وتدمير آلية عسكرية، كما قصفت تجمعاً لهم بغارتين في مديرية مجز.

وتشهد جبهات صعدة تصعيداً من قبل الميليشيات الحوثية التي استغلت هدنة الحديدة لنقل تعزيزات كبيرة إلى جبهات محافظة صعدة، وقام الحوثيون بمحاولة التفاف على القوات اليمنية في جبهة الملاحيظ بمديرية الظاهر، لكن القوات مسنودة بالتحالف تمكنت من إفشال مساعي الميليشيات.

وذكرت مصادر ميدانية في لواء القوات الخاصة بالظاهر، أن قوات اللواء بعد تمكنها من إفشال محاولة الالتفاف الحوثية، أعادت انتشارها في المديرية بما يتناسب مع التطورات العسكرية الأخيرة، وحتى لا تصبح محاصرة أو تتعرض لهجمات مباغتة من قبل الميليشيات.

إلى ذلك، تم تثبيت نقطة الارتباط الثانية لمراقبة وقف إطلاق النار في الخطوط الأمامية لمدينة الصالح شمال شرق مدينة الحديدة، بحضور وإشراف رئيس البعثة الأممية بالحديدة الجنرال الهندي أبهيجيت جوها.

من جانبها، واصلت ميليشيات الحوثي خرقها للهدنة الأممية وكثفت اعتداءاتها على سكان مناطق الساحل الغربي، في تحدٍ سافر للجهود التي تبذلها بعثة الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار، وقامت الميليشيات بارتكاب 34 خرقاً واعتداء على المدنيين خلال اليومين الماضيين، رغم قيام لجنة المراقبة الأممية بنشر مراقبين في نقطتين بمدينة الحديدة.

وأكد المركز الإعلامي لألوية العمالقة التابعة للقوات المشتركة، قيام الميليشيات باستهداف المدنيين في القرى والأسواق والمزارع والطرقات في كل من مدينة الحديدة ومديريات الدريهمي والجاح والتحيتا وحيس، مستخدمة مدافع الهاون ومعدات البيكا والأسلحة القناصة.

ورصدت وحدة الرصد والمراقبة في القوات المشتركة ثلاثة خروقات واعتداءات ارتكبتها ميليشيات الحوثي في مدينة الحديدة، وستة خروقات واعتداءات في مديرية الدريهمي، كما رصدت خمسة خروقات واعتداءات في منطقة الجاح بمديرية بيت الفقيه، وسجلت الوحدة 11 خرقاً واعتداء في مناطق الفازة والجبلية في مديرية التحيتا جنوب الحديدة، وتسعة خروقات في مديرية حيس المجاورة للتحيتا، واستهدفت الميليشيات بشكل مباشر، أمس، مناطق في مديرية بيت الفقيه، ما أدى إلى تدمير منزل وإصابة من كانوا فيه من مدنيين.

وواصلت الميليشيات استهدافها لمناطق متفرقة في الكيلو 16 وغرب وجنوب قرية البلاكمة شرق التحيتا بقذائف المدفعية والأسلحة الرشاشة، إلى جانب قصف مناطق في الجاح بمديرية بيت الفقيه والفازة والجبلية في التحيتا.

وفي حجة، تمكنت مقاتلات التحالف من تدمير آليات عسكرية تابعة للميليشيات في شرق منطقة الحمراء بمديرية مستبأ وأخرى في حرض ما خلف قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات، كما استهدفت تجمعات للحوثيين في قرية «الطينة»، الواقعة على الشريط الساحلي غرب مديرية عبس، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات، بالإضافة إلى تدمير آليات تابعة لها.

وفي الضالع، أكدت مصادر ميدانية في القوات المشتركة تصاعد حدة الاشتباكات العنيفة ضد ميليشيات الحوثي في شمال المحافظة، وأوضحت المصادر أن قذائف حوثية سقطت على مناطق آهلة بالسكان.

وواصلت القوات المشتركة تقدمها في الضالع وسيطرت على أهم خطوط إمداد الميليشيات في محيط الفاخر بالكامل، وقامت بتأمين أهم طرق الإمداد والتعزيزات الحوثية شمال غرب قعطبة، وأكدت المصادر أن القوات المشتركة فرضت سيطرة نارية على المناطق والطرق والمداخل في مناطق عدة كانت تستخدمها عناصر الميليشيات كممرات رئيسة للتعزيزات والإمدادات القادمة من إب إلى جبهة شمال الضالع.

وتابعت المصادر أن مساحات التحرك باتت تضيق بصورة يومية على الميليشيات مع توسع القوات المشتركة في عمليات تطهير المناطق والجيوب المحلية المتبقية، وتعزيز مكاسب التقدم الميداني إلى ما بعد الفاخر والجب وصولاً إلى أطراف منطقة العود في مديرية النادرة بمحافظة إب.

وشهدت جبهة «الفاخر – الجب»، عملية واسعة من قبل القوات المشتركة لتطهير جميع الجروف والأودية والمناطق من خلايا الحوثيين وعناصر الميليشيات المختبئة في تلك المناطق، إلى جانب تطهير تلك المناطق من الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها الميليشيات فيها من قبل.

وأكدت مصادر ميدانية، أن العشرات من عناصر الحوثي لقوا مصرعهم وأصيب آخرون في جبهات الضالع خلال اليومين الماضيين، مؤكدة أن قيادات في صفوف الميليشيات كانوا بين القتلى.

ودارت اشتباكات متقطعة بين القوات المشتركة والميليشيات في منطقة صبيرة بالجُب، فيما شهدت بقية المواقع هدوءاً حذراً لليوم الثاني على التوالي، مع استمرار إرسال التعزيزات من قبل القوات المشتركة إلى المناطق المحررة لتعزيز تواجد القوات التي تستعد لبدء عملية عسكرية باتجاه إب.

• ميليشيات الحوثي ترتكب 34 خرقاً واعتداء على المدنيين في الساحل الغربي خلال يومين.

• مقاتلات التحالف تدمر آليات عسكرية تابعة للميليشيات في حجة وصعدة.

• القوات المشتركة تسيطر على جميع طرق الإمداد الرابطة بين محافظتي إب والضالع.