881 قتيلاً من الميليشيات خلال النصف الثاني من سبتمبر

المصدر: الرياض - واس

قال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، إن إجمالي خسائر الميليشيات الحوثية الإرهابية التابعة لإيران، في المدة ما بين 16 وحتى 30 سبتمبر 2019، بلغت 421 معدة وسلاحاً، إلى جانب مقتل 881 شخصاً من عناصرها.

وأوضح العقيد المالكي، خلال المؤتمر الدوري لقيادة القوات المشتركة للتحالف، أمس، أن الادعاءات التي تصدر من الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران لا تمتّ للحقيقة بصلة، معرباً عن أسفه لما تتخذه بعض القنوات العالمية من جعل إعلام الميليشيات مصدراً لها؛ كون ذلك يعمل على تضليل الرأي العام، سواء في الداخل اليمني أو خارجه، مستشهداً بادعاءات ميليشيات الحوثي بشأن «كتاف» غير الصحيحة، مبيناً أنه من غير المناسب أن يرد التحالف على مثل هذه الادعاءات، وأكد أن التحالف ليس لديه ما يخفيه، وبالتالي فإن ما نشره الإعلام الحوثي مجرد مسرحية.

واستعرض المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف أهم الأحداث والعمليات خلال المدة الماضية، متطرقاً إلى موقف عمليات إعادة الأمل لدعم الشرعية في الداخل اليمني، والاختراقات والتهديدات الحوثية للأمن الإقليمي والدولي، إلى جانب عرض بعض اللقطات لاستهداف القدرات الحوثية في الداخل اليمني، وإسناد الجيش الوطني.

ولفت المالكي النظر إلى أن الميليشيات الحوثية الإرهابية، المدعومة من إيران، لاتزال تتخذ من محافظة الحديدة مكاناً لإطلاق الصواريخ الباليستية خلال المدة الماضية، والطائرات بدون طيار، إضافة إلى التهديد المتنامي والمتسارع في تهديد الملاحة البحرية والتجارة العالمية، مؤكداً أن التحالف يقوم بجانب مهم في تحييد هذه القدرات النوعية للميليشيات الحوثية، ويعمل على مدار 24 ساعة في تحييد التهديدات الخاصة بالطائرات بدون طيار، وأيضاً الزوارق السريعة، خصوصاً من محافظة الحديدة لاتخاذ هذه الميليشيات المحافظة مكاناً لإطلاق هذه التهديدات.