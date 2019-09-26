قرقاش: الوضع الإنساني في اليمن يبقى ذا أولوية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية، الدكتور أنور قرقاش، أن الوضع الإنساني في اليمن يبقى ذا أولوية، موضحاً أن الأزمة الإنسانية تسبّب فيها الانقلاب الحوثي.

وقال قرقاش، في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أمس: «في مؤتمر دعم اليمن بنيويورك، الذي يعقد برعاية سعودية - أميركية، التزامنا بالدعم الإنساني مستمر، حيث قدمت الإمارات ستة مليارات دولار منذ 2015، ويبقى أن المسؤولية عن الأزمة الإنسانية تسبّب بها الانقلاب الحوثي».

وتابع: «الوضع الإنساني في اليمن يبقى ذا أولوية، وإشادة وكيل أمين عام الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارك لوكوك، بالدعم السعودي والإماراتي للجهد الإنساني في اليمن محل التقدير، وسنستمر في هذا الدعم بكل التزام في جهودنا المشتركة للتصدي للانقلاب الحوثي وتداعياته».