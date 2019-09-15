الإمارات تقدّم 80 طناً من المساعدات الغذائية لسكان لبنة والحسير بحضرموت

المصدر: المخاء - وام

قدّمت دولة الإمارات العربية المتحدة عبر فرق هيئة الهلال الأحمر الإماراتي 1000 سلة غذائية تزن 80 طناً و800 كيلوغرام، استفاد منها 5000 شخص من الأسر غير القادرة بمنطقتي لبنة والحسير وضواحيهما بمديرية دوعن في محافظة حضرموت اليمنية.

وعبّر المستفيدون من المساعدات عن شكرهم لدولة الإمارات وذراعها الإنسانية هيئة الهلال الأحمر الإماراتي على ما تقدمه من مساعدات إغاثية لتخفيف معاناتهم، من خلال فرقها التي نجحت في التغلب على وعورة الطرق في منطقتي لبنة والحسير لمد يد العون لأهالي المنطقتين.

جدير بالذكر أن عدد السلال الغذائية التي تم توزيعها منذ بداية «عام التسامح» بلغت 26744 سلة غذائية بمعدل 2160 طناً و915.2 كيلوغراماً، استهدفت 133 ألفاً و720 فرداً من الأسر غير القادرة في محافظة حضرموت.

من جهة أخرى، سلمت «هيئة الهلال الأحمر الإماراتي» السلطة المحلية بمديرية المخاء في محافظة تعز اليمنية، سيارتي إسعاف وكميات جديدة من الأدوية لمصلحة مستشفى المخاء العام، وذلك في إطار الاستجابة الطارئة من قبلها دعماً للقطاع الصحي في الساحل الغربي وجميع المديريات والمحافظات اليمنية المحررة.

وكانت دولة الإمارات قد رفعت خلال الأسابيع الماضية من وتيرة دعمها للقطاع الصحي في البلدات والمديريات المحررة كافة بالساحل الغربي.

وأكد مدير الشؤون الإنسانية لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي في اليمن محمد الجنيبي - خلال عملية التسليم بحضور مدير عام المديرية وقيادة السلطة المحلية - أن القطاع الصحي ومختلف القطاعات التي تمس حياة المواطنين في الساحل الغربي، والمحافظات المحررة تتصدر قائمة اهتمامات دولة الإمارات.

وقال الجنيبي إنه ضمن حملة دولة الإمارات الصحية المتواصلة في مديريات الساحل الغربي، تولي هيئة الهلال الأحمر الجانب الصحي أهمية خاصة، وذلك في استجابة عاجلة لنداء الأهالي، صيانة للصحة العامة للمواطنين اليمنيين.

ونوه بإعادة تأهيل مستشفى المخاء العام في وقت سابق ليكون مستشفى محورياً ورفده بسيارتي إسعاف، لتتمكن أطقمه من الوصول إلى مختلف المناطق النائية ونقل المرضى، إلى جانب تزويده بشحنة جديدة من الأدوية والمحاليل المخبرية المتكاملة لتعزيز خدماته المجانية للمواطنين.

وعبّر مدير عام مديرية المخاء سلطان محمود، عن شكره للدور الريادي الذي تبذله دولة الإمارات عبر ذراعها الإنسانية - هيئة الهلال الأحمر - لدعم وإنعاش القطاع الصحي في المديرية لتخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين، مؤكداً أن هذا الدعم السخي الذي تقدمه الإمارات للشعب اليمني سيظل محفوراً في الذاكرة.

من ناحيته، أكد مدير مكتب الصحة في المديرية الدكتور أمين الشاذلي، أن دعم دولة الإمارات أسهم في إنعاش القطاع الصحي وإنقاذ حياة المواطنين اليمنيين والتخفيف من معاناتهم.