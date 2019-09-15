مصرع 3 من قيادات الحوثي في نهم.. والقوات اليمنية تتقدّم بالضالع

المصدر: صنعاء، عدن - الإمارات اليوم

أكدت مصادر ميدانية يمنية في جبهة نهم شمال شرق العاصمة صنعاء، مصرع ثلاثة من قيادات ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران في جبهة حريب نهم في غارات لمقاتلات التحالف، وفي حين ارتكبت ميليشيات الحوثي الإيرانية مجزرة بحق المدنيين في مدينة حيس على الساحل الغربي، تواصلت المعارك في جبهات ثرة بالبيضاء والضالع وحيران حجة.

وفي التفاصيل، قتل ثلاثة من قيادات ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، وأصيب آخرون في غارات لمقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن استهدفت مواقع لهم في منطقة نهم حريب شمال شرق العاصمة صنعاء.

وأكدت مصادر ميدانية في نهم مصرع كل من حمزة الكبسي، وجبران الشامي، وأبوحسين الأغربي، وهم من القيادات الميدانية البارزة في صفوف الميليشيات مع سبعة آخرين من عناصر الحوثي، فيما أصيب آخرون في غارات لمقاتلات التحالف.

وفي الضالع وسط اليمن، استعادت القوات اليمنية المشتركة والقوات الجنوبية أمس، مواقع استراتيجية في منطقة حجر، عقب هجوم استهدف مواقع الميليشيات في المنطقة خلف قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين، وفقاً لمصادر عسكرية في الضالع، مؤكدة أن القوات اليمنية المشتركة تمكنت من استعادتها مواقع عدة في جبهات باب غلق - القفلة - الزبيريات وحبيل الزبيريات، وأخرى في منطقة الريبي التي شهدت مواجهات عنيفة بين الجانبين.

وأوضحت المصادر، أن القوات اليمنية المشتركة واصلت تقدمها في محيط تلك المناطق وتمكنت من السيطرة على قرية أدار السيد، كما واصلت عمليات تأمين تلك المناطق من أي عمليات تسلل أو هجمات لعناصر الحوثي، التي حاولت التقدم باتجاه منطقة حجر شمال غرب الضالع وأخرى في محور باجة، لكنها فشلت في تحقيق أهدافها.

وفي صعدة، شنت مقاتلات التحالف 18 غارة على مواقع وتجمعات وتعزيزات الميليشيات في مناطق عدة من المحافظة خلفت قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين، إلى جانب تدمير تعزيزات عدة تابعة لهم، تركزت أعنفها على مديريات كتاف وشدا ومنبه وحيدان، كما استهدفت الغارات مواقع للحوثيين في منطقة الجعملة بمديرية مجز، كما استهدفت مواقع وآليات عسكرية للحوثيين في خب والشعف بالجوف.

وفي حجة، قصفت مقاتلات التحالف بـ12 غارة مواقع الميليشيات في مدينة حرض استهدفت أسلحة ثقيلة للحوثيين كانت تتمركز في مداخل المدينة وعدداً من المزارع ودمرتها، كما استهدفت مواقع للحوثيين في محيط حيران وأخرى في مثلث عاهم.

وأشارت مصادر ميدانية إلى أن الغارات تأتي تمهيداً لبدء عملية عسكرية تستعد قوات الجيش اليمني لشنها بهدف استكمال تحرير مدينة حرض الحدودية مع السعودية، التي باتت محاصرة بالكامل، مؤكدة أن تعزيزات عسكرية تابعة للجيش اليمني وصلت إلى محيط مدينة حرض، فيما بدأت القوات عملية ترميم واسعة في منذ وجمرك حرض الحدودي مع السعودية.

وكانت القوات اليمنية مسنودة بالتحالف تقدمت نحو محيط مدينة حرض، من ثلاثة محاور وتبادلت القصف المدفعي مع الميليشيات تمهيداً للدخول إلى المدينة لتحريرها وتأمينها وفتح الطرق أمام حركة السير بين السعودية واليمن.

وفي الحديدة، ارتكبت ميليشيات الحوثي الإيرانية مجزرة مروعة بحق المدنيين في مدينة حيس وفي منطقة الجبلية بمديرية التحيتا، حيث استهدفت المناطق المدنية بعدد من القذائف ما خلف 17 قتيلاً وجريحاً وفقاً لمصادر طبية في الساحل الغربي، مشيرة إلى أن معظم الضحايا من الأطفال والنساء.

وأوضحت المصادر أن تسعة شهداء من النساء والأطفال سقطوا في منطقة المتينة بالجبلية التابعة لمديرية التحيتا، بعد سقوط قذائف حوثية على منزل أسرتين، فيما استهدفت بشكل عشوائي منطقة السبعة جنوب مدينة الحديدة ما خلف مقتل طفلتين وجرح أربعة آخرين.

وتواصلت الميليشيات استهدافها بشكل مكثف مناطق سكنية باتجاه مواقع القوات اليمنية المشتركة في الساحل الغربي، منذ بداية الهدنة الأممية التي أعلنتها في 18 ديسمبر 2018، مستخدمة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والمدفعية، في ظل تصعيد غير مسبوق أعقب اجتماع لجنة التنسيق المشتركة.

فيما واصلت الميليشيات إرسال التعزيزات المسلحة باتجاه التحيتا والجبلية والفازة، وشنت هجمات خلال الأيام الماضية كانت آخرها صوب منطقة المتينة بالجبلية والسبعة في حيس.

وكان الناطق باسم عمليات تحرير الساحل الغربي، وضاح الدبيش، أكد في تعليق صحافي على جرائم الميليشيات بحق أبناء الساحل، أن الصبر على تعنت وإجرام الحوثيين ليس عجزاً، وإنما التزاماً بالاتفاقات الدولية، مستهجناً الصمت الأممي على تلك الجرائم بحق الأبرياء.

وفي تعز، قُتل طفلان وأصيب آخر، جراء قصف الميليشيات الحوثية باتجاه أحياء سكنية شرق مدينة تعز، من مواقع تمركزها في تلة سوفتيل، وفقاً لمصادر محلية، مشيرة إلى أن القصف استهدف حي صالة الذي تساقطت عليه قذائف المدفعية، ما أدى إلى مقتل الطفلين سماء مروان طارش وعبدالله عثمان التميمي، فيما أصيب شقيقه تميم.

وفي إب، أعلنت مصادر محلية إصابة اثنين من أبناء المحافظة إصابات بالغة جراء تعرضهما لإطلاق نار من قبل مسلحي ميليشيات الحوثي في إحدى النقاط العسكرية التابعة لهم بمنطقة المشراق - ميتم، شرق مدينة إب بعد رفضهما دفع إتاوات مالية للحوثيين، ما أدى إلى إطلاق النار عليهم من قبل أحد عناصر الحوثي.

وفي أبين، دارت اشتباكات مسلحة عنيفة بين قوات الجيش اليمني المرابطة في عقبة ثرة الواقعة بين محافظتي أبين والبيضاء وبين عناصر ميليشيات الحوثي، خلفت قتلى وجرحى في صفوف الجانبين وفقاً لمصادر ميدانية، مشيرة إلى أن المواجهات جاءت عقب محاولة الحوثيين التسلل باتجاه مواقع الجيش اليمني لتحقيق اختراق باتجاه المناطق الجنوبية إلا أنها فشلت نتيجة صمود القوات المرابطة في مكيراس.

• مقاتلات التحالف شنت 18 غارة على مواقع وتجمعات وتعزيزات الميليشيات في مناطق عدة من محافظة صعدة.