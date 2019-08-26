تدشين المرحلة الثانية من توزيع كسوة للأيتام في 4 محافظات

المصدر: عدن - سبأنت

دشنت «مؤسسة بصمات للتنمية»، بالشراكة مع «مؤسسة آفاق الشبابية»، أمس، في العاصمة المؤقتة عدن، توزيع كسوة للأطفال الأيتام لعدد 150 أسرة مستفيدة في أربع محافظات يمنية، بتمويل من منظمة «هيومن أبيل» الأسترالية.

وأوضح مدير مؤسسة «آفاق شبابية»، إياد مهدي، أن عملية التوزيع تأتي ضمن مشروع دعم الأطفال الأيتام في عدن، وعدد من المحافظات اليمنية، بالكسوة المناسبة، خصوصاً للأسر الفقيرة، بهدف التخفيف من معانتهم الاقتصادية ، وتحقيق التكافل الاجتماعي لدى أفراد المجتمع، مشيراً إلى أن المشروع يتضمن توزيع 400 كسوة للأيتام في محافظة تعز و400 كسوة في مأرب، و150 كسوة في عدن، 50 كسوة في صنعاء.