معركة تحرير تعز.. الجيش اليمني يتقدم.. وارتباك في صفوف الميليشيات

المصدر: تعز - وكالات

تواصلت العمليات العسكرية التي تنفذها قوات الجيش اليمني، في الجبهتين الشرقية والشمالية الشرقية لمحافظة تعز، وتمكنت قوات الجيش خلال الأيام الماضية من إحراز تقدم ملحوظ في الجبهتين الشرقية والشمالية الشرقية، وسط تقهقر وارتباك كبيرين في صفوف ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.

ونقل موقع الجيش اليمني عن الناطق الرسمي باسم قيادة محور تعز العقيد عبدالباسط البحر، قوله إن معركة تعز مستمرة بوتيرة عالية في معظم جبهات القتال، لافتاً إلى أن الجولة الثالثة المستمرة التي انطلقت في الـ19 من يونيو الجاري لم تتوقف.

وأوضح أن قوات الجيش اليمني تمكنت من السيطرة على مستشفى الحمد والتقدم إلى عدد من المباني التي كانت تسيطر عليها الميليشيات بالقرب من فرزة صنعاء ومعسكر الأمن المركزي، كذلك تمكنت من السيطرة على عدد من المباني المجاورة لمدرسة محمد علي عثمان، لافتاً إلى أنه خلال المعارك لقي العشرات من ميليشيات الحوثي الانقلابية مصرعهم، كما تمكنت قوات الجيش من أسر عدد كبير من عناصر الميليشيات الانقلابية واغتنام عدد كبير من الأسلحة والآليات العسكرية.

وبحسب البحر، فإن المواجهات تركزت في تلة مدرسة محمد علي عثمان ومحيطها، ومحيط معسكر التشريفات بالجهة الشرقية، ومحيط القصر الجمهوري من الناحيتين الشرقية والشمالية اللتين لاتزالان بيد الميليشيات الانقلابية، وأيضاً في محيط مستشفى الحمد وورشة طربوش والأحياء المجاورة لفرزة صنعاء وقرب بوابة معسكر الأمن المركزي الغربية شمال شرق المدينة، مشيراً إلى أن أي توسع في كسر ميليشيات الحوثي الانقلابية في تعز وتحرير مناطق جديدة بها ينعكس على بقية الجبهات في المحافظات الأخرى.

وتابع البحر أن «الجيش قام بتشتيت كثافة الإسناد الناري للميليشيات الانقلابية من خلال الرد والإسكات من قبل مدفعية ودبابات الجيش، وفتح جبهات كثيرة في أكثر من جهة»، مضيفاً أن أبطال الجيش في القطاع الشمالي الشرقي تصدوا لكل هجمات الميليشيات الانقلابية المعاكسة والتسللات التي حاولت فيها الميليشيات استعادة بعض مواقعها التي حررها أبطال الجيش خلال الأيام الماضية، وقد اصطدمت كل هذه المحاولات بصمود وثبات رجال الجيش الذين ألحقوا بالميليشيات خسائر فادحة أدت إلى سقوط العديد من القتلى والجرحى في صفوف الانقلابيين، بالإضافة إلى أسر العديد من عناصر الحوثي.

وأشار إلى أن أبطال الجيش تمكنوا من إعطاب آليات عسكرية للميليشيات الانقلابية، والعثور على كمية كبيرة من الألغام والعبوات الناسفة التي كانت معدة لإعاقة تقدم الجيش، وخلال العمليات العسكرية تمكن الفريق الهندسي لقيادة محور تعز من تفكيك العشرات من الألغام الأرضية والعبوات الناسفة.

وأحدثت العمليات العسكرية النوعية الأخيرة ارتباكاً غير مسبوق في صفوف الميليشيات، وتمركزها وقدرتها على الصمود ميدانياً، في ظل الضربات الموجعة التي تلقتها من قبل قوات الجيش في الجبهتين الشرقية والشمالية الشرقية لمدينة تعز، والتي تزامنت مع هزائم الميليشيات المتتالية على الأرض جراء صد هجماتها في الجبهتين الشمالية والغربية للمدينة.