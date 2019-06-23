الأمم المتحدة: الحوثيون يتراجعون عن اتفاقات إيصال المساعدات في كل مرة

المصدر: واشنطن ـ سبأنت

أعربت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، ليز غراندي، عن أسفها واستيائها البالغين، نتيجة توقف أعمال توزيع الغذاء للمحتاجين في صنعاء، بسبب ممارسات ميليشيات الحوثي الانقلابية، وقالت خلال لقائها وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، في واشنطن، أمس: «لقد بذلنا كل الجهود، واستخدمنا كل الأساليب الممكنة لإقناع الحوثيين بالالتزام بالآليات التنفيذية التي تضمن وصول المساعدات للمحتاجين، إلا أنهم يتراجعون عن الاتفاق في كل مرة، ويصرّون على توزيع المساعدات بطريقة لا نراها صحيحة، ولا تضمن وصولها إلى المحتاجين».

وأضافت أن اتخاذ القرار بتوقف أعمال توزيع الغذاء كان صعباً للغاية، لأنه سيؤثر بالتأكيد في عدد كبير من المواطنين اليمنيين المحتاجين للغذاء، إلا أنه كان من الضروري اتخاذه لضمان عدم حرف المساعدات عن مسارها الصحيح.

وأشادت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بجهود الحكومة الشرعية في تحسين الأوضاع الإنسانية، وتقديم كل التسهيلات اللازمة لعمل منظمات الإغاثة في اليمن.

وبحث اللقاء سبل تعزيز إيصال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين في كل مناطق الجمهورية اليمنية، وضمان عدم سيطرة الميليشيات الانقلابية على المساعدات وتحويلها لخدمة مجهودها الحربي.

واعتبر الإرياني أن تصريحات قادة الميليشيات الانقلابية، التي وصفوا فيها المنظمات الدولية بـ«وكلاء أجهزة المخابرات الدولية» تعد مؤشراً خطراً يكشف نوايا الميليشيات تجاه المنظمات الدولية في المرحلة المقبلة.

وتابع: «لا يمكن الوثوق بهذه الميليشيات التي أصبحت مجموعة من شبكات المصالح التي تحاول تحقيق المكاسب على حساب معاناة الشعب اليمني، والحكومة تدرك حجم التحديات التي تواجه المنظمات الدولية في مناطق سيطرة الميليشيات، وحجم الضغوط التي تمارس على المنظمات من قبل الميليشيات الانقلابية، وبناءً على ذلك طالبت الحكومة المنظمات الدولية مراراً بنقل مكاتبها إلى العاصمة المؤقتة عدن».

وفي سياق متصل، قال الإرياني إن تغاضي المجتمع الدولي عن ممارسات ميليشيات الحوثي الانقلابية يتسبب في مضاعفة معاناة أبناء اليمن الإنسانية، الناتجة عن الانقلاب على مؤسسات الدولة، مشيراً إلى تلويح بعض المنظمات الدولية بوقف أعمالها الإنسانية في مناطق سيطرة الميليشيات نتيجة استمرارها في السيطرة على المساعدات الإنسانية ومنع وصولها إلى المحتاجين.

وخلال مشاركته في المائدة المستديرة بمعهد الشرق الأوسط في العاصمة الأميركية واشنطن، بحضور رئيس المعهد بول سالم، وعدد من كبار الباحثين والخبراء الأميركيين المهتمين باليمن، يمثلون عدداً من المراكز البحثية، أكد الإرياني أن تعامل المجتمع الدولي بهذه الطريقة يشجع الميليشيات الانقلابية على الاستمرار في هذه الممارسات.

ولفت إلى أن صمت المجتمع الدولي على التحديات التي تواجه العاملين الدوليين في مناطق سيطرة الميليشيات يهدد حيادية ومهنية هؤلاء العاملين، وينسف جهود الأمم المتحدة في تحقيق السلام، وتحسين الأوضاع الإنسانية الناتجة عن الانقلاب الحوثي.وأضاف أن على المجتمع الدولي إدراك أن بقاء ميليشيات مسلحة خارج إطار الدولة في اليمن، يمثل تهديداً خطراً للأمن الإقليمي والدولي، وقد أثبتت الأحداث الأخيرة من قيام الميليشيات باستهداف ممرات الملاحة وخطوط إمداد الطاقة حجم هذه التهديدات التي لم تعد مقتصرة على الداخل اليمني فقط.

واستعرض الإرياني مع مجموعة الباحثين تطورات اتفاق استوكهولم ووجهة نظر الحكومة الشرعية حول الانسحابات أحادية الجانب من قبل الميليشيات، وموقف الأمم المتحدة منها، مؤكداً تمسك الحكومة بنصوص وروح اتفاق استوكهولم، وفقاً لرسالة الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، والتي تمثل خارطة طريق الحكومة للتعامل مع المبعوث الأممي مارتن غريفيث، وإدارته لعملية السلام وتنفيذ الاتفاق.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة الشرعية لإعادة تطبيع الحياة في المحافظات المحررة، وسعيها إلى توفير المرتبات في جميع المحافظات، بما فيها التي تقع تحت سيطرة الميليشيات، وقد بدأت خطوات مهمة في هذا الجانب، وستواصل جهودها من أجل تخفيف المعاناة الإنسانية لأبناء الشعب اليمني في كل محافظات البلاد.

وثمّن الإرياني دور تحالف دعم الشرعية بقيادة الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودعمه المتواصل لعملية استعادة الدولة ومؤسساتها، وإنهاء تهديد الميليشيات الانقلابية لأمن اليمن والإقليم والعالم، وتقديم كل أنواع الدعم الاقتصادي والإنساني، من أجل تطبيع الأوضاع في المناطق المحررة، وتقديم الخدمات وإعادة بناء ما دمرته الحرب التي تسببت فيها الميليشيات الحوثية.

• الإرياني: «لا يمكن الوثوق بهذه الميليشيات التي أصبحت مجموعة من شبكات المصالح، تحاول تحقيق المكاسب على حساب معاناة الشعب اليمني».